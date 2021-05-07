Водонаева рассказала о конфликте с бывшим мужем

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Алёна Водонаева, водонаева алена
Алена Водонаева заявила, что ее экс-супруг не уделяет времени общему ребенку Фото:

Блогер и телеведущая Алена Водонаева пожаловалась своим подписчикам на экс-супруга, бизнесмена Алексея Малакеева. Она недовольна тем, что после развода он уделяет мало внимания их общему сыну Богдану. Об этом она заявила в Instagram.

«Помните, как я радовалась недавно, что Богдан с отцом впервые за почти 11 лет куда-то полетели вдвоем. Потом оказалось, что не вдвоем — компанией. Буду надеяться, что хотя бы до свадьбы Богдана они хоть раз слетают куда-нибудь только вместе», — написала она в stories на своей странице в Instagram.

Водонаева также привела пример идеального, по ее мнению, отца. «Я смотрю на своего родного брата, как он общается и справляется со своими двумя сыновьями, и для меня это пример. Многих с ним сравниваю», — дополнила звезда.

Судя по странице телеведущей, ее сын улетел с отцом и ее крестным сыном. Вернутся в Москву они только 10 мая.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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