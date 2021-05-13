Володин обвинил Евросоюз в тоталитарном режиме на Украине

Совет Европы, Европарламент, ПАСЕ должны осознать свою ответственность за сформировавшийся на Украине тоталитарный режим. Ведь после того, как на Украине закрыли все оппозиционные СМИ, европейские государства ничего не сделали для изменения ситуации — им важно было сохранить действующую украинскую власть. Об этом председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил в своем telegram-канале.
«В стране, где закрыли оппозиционные СМИ, где не существует оппозиционных партий, сформирован тоталитарный режим. Совет Европы, Европарламент, ПАСЕ должны осознать свою ответственность за это», — считает председатель Госдумы.
Володин также убежден, что этими действиями Евросоюз дискредитирует не только себя, но и принципы демократии, прав и свобод граждан. Он считает, что европейские страны применяют двойные стандарты в отношении Украины.
Ранее спикер Госдумы заявил о причастности Соединенных Штатов Америки к распространению по всему миру коронавирусной инфекции. В конце апреля он высказал мнение, что коронавирус мог возникнуть из-за утечки в одной из лабораторий США, и пожелал правительству РФ озаботиться этим вопросом. При этом он высоко оценил меры властей РФ по борьбе с вирусом, передает «
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