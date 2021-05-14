СМИ: на какие выплаты могут рассчитывать многодетные семьи

В России существует несколько льгот для многодетных семей. Среди них — материнский капитал, единовременное пособие, льготная ипотека и другие.
«Все семьи, где растут три и более ребенка, имеют право на материнский капитал при условии, что они раньше не получали сертификат. Его размер — 639 432 рубля», — передает «Парламентская газета».
Родители могут рассчитывать на пособие по беременности и родам. В этом году максимальный размер выплаты — 29 600,48 рубля в месяц, минимальный — 6752 рубля. Единовременное пособие при рождении ребенка составляет 18 886 рублей. Кроме этого, работающие многодетные родители имеют право на налоговый вычет. За первых двух детей полагается по 1400 рублей, а за третьего и последующих — по 3000. Существует и дополнительный вычет за жилье и шесть соток по земельному налогу. Также в РФ действует льготная ипотека. Родители могут получить выплату в размере 450 000 рублей на погашение долга.
Многодетные в РФ имеют льготу 30% при оплате коммунальных услуг, могут бесплатно ездить в общественном транспорте, а также вправе не платить транспортный налог. Дети из таких семей бесплатно питаются в школах, раз в месяц посещают музеи, а их родители получают компенсацию за покупку школьной формы и лекарств.
В начале мая президент РФ Владимир Путин подписал указ, разрешающий многодетным семьям тратить ипотечную выплату на строительство жилья. Также в Госдуме сейчас обсуждают расширение программы материнского капитала: средства могут разрешить тратить на покупку автомобиля.
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