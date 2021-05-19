19 мая 2021

Подделку маркировки товаров могут сделать уголовно наказуемой. Подробности законопроекта

© Служба новостей «URA.RU»
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Улица Дзержинского. Тюмень, хозтовары, прохожие, пешеходы, хозяйственный магазин
За поддельную маркировку товаров могут установить уголовную ответственность. Фото:

В УК РФ может появиться уголовная ответственность за подделку маркировки товаров. Соответствующий законопроект правительство РФ направило в Госдуму.

«Госдума в июне рассмотрит законопроект „О внесении изменений в статью 171.1 УК РФ“. В документе правительство предлагает дополнить ее нормами ответственности за нанесение заведомо поддельных средств идентификации для маркировки товаров», — пишут «Известия».

Поддельная маркировка позволяет продавать нелегальные товары, уклоняться от налогов и таможенных сборов. Это может повредить потребителям и экономике государства, пишет издание. Наказание предусматривает штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы до трех лет. Если инициатива будет одобрена, планируется также внести изменения в ст. 327.1 УК РФ, установив ответственность за изготовление и сбыт средств для нанесения поддельной маркировки.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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