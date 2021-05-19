В УК РФ может появиться уголовная ответственность за подделку маркировки товаров. Соответствующий законопроект правительство РФ направило в Госдуму.
«Госдума в июне рассмотрит законопроект „О внесении изменений в статью 171.1 УК РФ“. В документе правительство предлагает дополнить ее нормами ответственности за нанесение заведомо поддельных средств идентификации для маркировки товаров», — пишут «Известия».
Поддельная маркировка позволяет продавать нелегальные товары, уклоняться от налогов и таможенных сборов. Это может повредить потребителям и экономике государства, пишет издание. Наказание предусматривает штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы до трех лет. Если инициатива будет одобрена, планируется также внести изменения в ст. 327.1 УК РФ, установив ответственность за изготовление и сбыт средств для нанесения поддельной маркировки.
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