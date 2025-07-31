В США отложили совместный космический запуск NASA и Роскосмоса

Запуск космического корабля Crew Dragon с российским космонавтом на борту отложен из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Crew Dragon — американский многоразовый пилотируемый космический корабль. Он принадлежит компании SpaceX. Его пуск должен был состояться в 18:00 по московскому времени, на борту должен находиться космонавт Роскосмоса Олег Платонов. Однако запуск отложили на неопределенный срок из-за неблагоприятной погоды.
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