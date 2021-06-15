15 июня 2021

Камеры видеонаблюдения в РФ планируют объединить в одну сеть

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Видеонаблюдение. Пермь, камера видеонаблюдения
Камеры по всей России хотят объединить в единую систему Фото:

Камеры видеонаблюдения во всех городах России хотят объединить в единую геоинформационную систему (ГИС). Об этом журналистам рассказали источники, близкие к правительству.

«В правительстве обсуждается разработка ГИС „Национальная платформа видеонаблюдения“, которая объединит в единый контур системы видеонаблюдения, работающие в городах страны. На разработку платформы и установку камер планируется потратить 250 млрд руб. за пять лет», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на собственные источники.

Разработкой системы займется совместная структура «Ростеха» и «Ростелекома», ООО «Национальные технологии». В ГИС планируется также использовать «умные» камеры, оснащенные нейросетью. Они смогут анализировать происходящее в зоне наблюдения. Ранее, с помощью системы видеонаблюдения леса, оснащенной нейросетью, удалось обнаружить лесной пожар в Пермском крае.

«Логику государства, которое хочет иметь все данные под рукой, понять можно, но в случае утечки данных, будь то взлом или коррупционная составляющая, злоумышленник получит доступ к очень чувствительной информации. Он сможет не только отследить ваше передвижение по городу, но и в перспективе анализировать ваши действия буквально пошагово», — рассказал газете исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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