Камеры видеонаблюдения в РФ планируют объединить в одну сеть

Камеры по всей России хотят объединить в единую систему Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Камеры видеонаблюдения во всех городах России хотят объединить в единую геоинформационную систему (ГИС). Об этом журналистам рассказали источники, близкие к правительству.

«В правительстве обсуждается разработка ГИС „Национальная платформа видеонаблюдения“, которая объединит в единый контур системы видеонаблюдения, работающие в городах страны. На разработку платформы и установку камер планируется потратить 250 млрд руб. за пять лет», — пишет « Коммерсант », ссылаясь на собственные источники.

Разработкой системы займется совместная структура «Ростеха» и «Ростелекома», ООО «Национальные технологии». В ГИС планируется также использовать «умные» камеры, оснащенные нейросетью. Они смогут анализировать происходящее в зоне наблюдения. Ранее, с помощью системы видеонаблюдения леса, оснащенной нейросетью, удалось обнаружить лесной пожар в Пермском крае.

«Логику государства, которое хочет иметь все данные под рукой, понять можно, но в случае утечки данных, будь то взлом или коррупционная составляющая, злоумышленник получит доступ к очень чувствительной информации. Он сможет не только отследить ваше передвижение по городу, но и в перспективе анализировать ваши действия буквально пошагово», — рассказал газете исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев.