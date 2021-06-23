В России хотят начать вакцинацию детей от коронавируса

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В исследовании вакцины «Спутник V» будут участвовать дети с 12 лет Фото:
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Коронавирус COVID-19

НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи запросил разрешение провести клинические испытания вакцины «Спутник V» среди подростков. Соответствующие документы сейчас рассматривают Минздрав России и совет по этике.

«Мы подали документы для получения разрешения на исследование, они сейчас находятся на рассмотрении в Минздраве России и в совете по этике. В ближайшее время решение будет, по всей видимости, принято», — цитирует директора НИЦ Анлександра Гинцбурга РИА Новости. Он отметил, что в исследовании будут принимать участия подростки с 12 лет. Изначально планировалось, что тестировать вакцину будут на детях с 15 лет.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столице в начале июля начнутся клинические испытания препарата «Спутник V» для подростков 12-17 лет. Всего в исследовании примут участи 350 человек. Сейчас проводится предварительный набор добровольцев для участия в первой и второй фазах исследования, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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