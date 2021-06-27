США обвинили РФ в атаках «направленной энергии» на госслужащих

В США считают, что Россия совершала атаки на американских госслужащих Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Американская разведка подозревает Главное управление Генерального штаба ВС РФ в атаках «направленной энергии» на госслужащих США. Об этом сообщает The Washington Post высокопоставленный источник в администрации президента.

Журналисты указывают на несколько загадочных случаев, когда несколько госслужащих США якобы подверглись воздействию «направленной энергии» в виде скрытых акустических или иного рода атак. Результатом этих нападений стали повреждения мозга.

В числе инцидентов называют события ноября 2016 года в Гаване, в результате которых пострадали 40 сотрудников посольства США в Кубе. Однако никаких доказательств вины РФ журналисты не представили. В материале отмечается, что администрация президента США Джо Байдена проверяет информацию.

Страны Большой семерки (G7) обвинили Россию в дестабилизирующем поведении и злонамеренных действиях, включая вмешательство в демократические системы других стран. Также Россию неоднократно обвиняли в хакерских атаках против Америки и других стран. Президент России Владимир Путин заявил, что нет оснований считать Россию причастной к кибератакам на другие страны, сообщает агентство Nation News.