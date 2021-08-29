СМИ: США превзойдут Россию в гиперзвуковом оружии

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Показательные полеты авиации на МАКС-2021. Москва, авиашоу, авиация, самолет, су-35
Разработчики новых американских ракет сделают упор на точность Фото:

США превзойдут Россию в точности гиперзвукового оружия. Американские ракеты не будут оснащаться ядерными боеголовками.

«Соединенные Штаты, вероятно, превзойдут Российскую Федерацию в точности своего гиперзвукового оружия. Вашингтон в настоящий момент реализует несколько программ по созданию гиперзвуковых вооружений. Согласно имеющейся информации, большинство данных проектов достигнет стадии оперативного развертывания в 2022 или 2023 годах. Разработчики ракет сделают упор на высокую точность», — пишет портал argumenti.ru.

Ранее в Кремле объяснили усиление производства гиперзвукового оружия в РФ. Развитие такого оружия является ответом на противоракетную оборону вблизи границ России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Генеральный конструктор концерна ВКО «Алмаз-Антей» Павел Созинов заявил, что Россия не боится западных «суперракет».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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