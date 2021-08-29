На Украине придумали, как вернуть Крым Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

У Украины есть два способа «вернуть» Крым. Об этом заявил бывший заместитель министра иностранных дел страны Александр Чалый.

Первую «абсолютно конфронтационную» стратегию дипломат, по аналогии с древнеримской историей, назвал «Карфаген должен быть разрушен», передает РИА «Новости». Этот план мог бы привести к «развалу России» и сыграть на руку украинской стороны. Однако западные страны от нее отказываются, так как Россия оказалась более устойчивой, заявил Чалый.

Он также отметил, что Украина не сможет договорится с Россией, так как у Москвы принципиальная позиция по поводу полуострова. Однако, если украинским властям удастся создать успешное государство, то «все регионы РФ сами захотят присоединиться к Украине», считает Чалый.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к 2035 году Украина планирует построить большой военно-морской флот. С его помощью Киев хочет «разблокировать» Черное море и «деоккупировать» Крым. Зеленский сообщил, что рассчитывает на помощь Евросоюза, Великобритании и США. По его словам, этот вопрос будет обсуждаться на встрече с американским президентом Джо Байденом, передает «Национальная служба новостей».