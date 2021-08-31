Министр оценил заселение Дальнего Востока в половину бюджета РФ

Для переселения 2 млн россиян на Дальний Восток нужно построить 60 мон квадратных метров жилья, посчитали в Минвостокразвития Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Проект заселения Дальнего Востока оценили в 8 трлн рублей. Об этом заявил глава министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков. Эта сумма равна почти половине бюджета страны на 2021 год (18,8 трлн в доходной части).

«Есть возможность привлечь до 2 млн человек на горизонте 15 лет, но тогда потребуется построить более 60 млн кв. м жилой недвижимости и создать новую среду для жизни. Запустить маховик такого расширения возможно, но этот инвестиционный проект стоил бы порядка 8 трлн руб. Это агрегированная стоимость», — приводит слова министра РБК. Сегодня в регионе в год строится только 2,5 млн кв. м нового жилья.

По расчетам Минвостокразвития, такой инвестиционный проект выгоден для государства и бизнеса. Новые жители создадут новые налоги и экономику. Но Чекунков добавил, что привлекать их имеет смысл при условии, что новые жители будут генерировать больше валового регионального продукта (ВРП), чем среднестатистический россиянин. Тогда проект окупится примерно через 25 лет, оценивает глава министерства.

Ранее сообщалось, что Правительство РФ планирует укрупнить Владивосток до мегаполиса. Для этого необходимо объединить его с городом-спутником Артемом и построить другой.