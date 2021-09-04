В нижегородской школе отравилось 40 детей

Состояние школьников удовлетворительное Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В нижегородской школе №13 отравилось 40 детей. Об этом заявили в областной прокуратуре.

«Устанавливаются причины произошедшего. Сотрудниками прокуратуры будет дана оценка соблюдения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии и о несовершеннолетних», — говорится на официальном сайте ведомства.

Сообщается также, что прокуратура Нижегородской области вместе со специалистами Роспотребнадзора начала проверку по данному факту. По ее результатам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.