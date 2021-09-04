В нижегородской школе отравилось 40 детей

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Состояние школьников удовлетворительное Фото:

В нижегородской школе №13 отравилось 40 детей. Об этом заявили в областной прокуратуре.

«Устанавливаются причины произошедшего. Сотрудниками прокуратуры будет дана оценка соблюдения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии и о несовершеннолетних», — говорится на официальном сайте ведомства.

Сообщается также, что прокуратура Нижегородской области вместе со специалистами Роспотребнадзора начала проверку по данному факту. По ее результатам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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