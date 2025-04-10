Симоньян озвучила устрашающее предупреждение Армении

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что в случае ухудшения отношений России с Арменией, последняя может столкнуться с угрозой собственного существования. Об этом она сказала на форуме «Евразия — территория традиционных ценностей», проходившем в Национальном центре «Россия».
«Если, не приведи Господь, между Россией и Арменией установятся, ну скажем так, недружелюбные отношения… России, конечно, будет очень грустно. А вот Армении, скорее всего, не будет вообще. Вот в чем ужас», — сказала Симоньян в ходе общественно-делового форума. Трансляция форума проводилась в соцсети «ВКонтакте». Симоньян также выступала в роли модератора панельных дебатов, посвященных евразийскому медиапартнерству, подчеркнув важность сохранения и развития международного сотрудничества в регионе.
В конце марта Национальное собрание Армении одобрило законопроект о стремлении страны к вступлению в Европейский Союз на втором и заключительном чтении, хотя ЕС не предложил Армении членство. За принятие документа проголосовали только члены правящей партии «Гражданский договор». Заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян во время обсуждения законопроекта подчеркнул, что данный шаг не является официальной заявкой на членство в ЕС, а лишь выражает желание страны укрепить связи с Евросоюзом. В начале апреля президент Армении Ваагн Хачатурян 4 апреля утвердил закон, который запускает процесс вступления страны в Европейский Союз.
В связи с этим вице-премьер Российской Федерации Алексей Оверчук также выразил мнение, что Ереван, вероятно, вскоре выйдет из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Он заявил, что Россия будет учитывать этот аспект при формировании своей экономической политики в отношении Армении.
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