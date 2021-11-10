В соцсетях боятся за пенсионеров из-за обязательной вакцинации. «Пенсии отберут»

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В Санкт-Петербурге введена обязательная вакцинация для всех, кто старше 60 лет Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Власти Санкт-Петербурга ввели обязательную вакцинацию от коронавируса всех жителей старше 60 лет. В социальных сетях испугались за жизни пенсионеров и назвали это борьбой с бедностью.

«Дополнить пункт подпунктом о проведении прививок лицам в возрасте 60 лет и старше, а также лицам с хроническими заболеваниями. В их число входят заболевания бронхо-легочной системы, сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы», — сообщили в Роспотребнадзоре Санкт-Петербурга.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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