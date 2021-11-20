Володин назвал ответственных за решения Госдумы

Работа Госдумы РФ зависит от того, за кого проголосуют россияне на выборах, отметил Вячеслав Володин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Избиратели наделяют депутатов властными полномочиями, поэтому вся деятельность парламентариев зависит от них. Такое мнение высказал председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«Люди, приходя на избирательные участки, наделяют избирательными полномочиями своих представителей-депутатов. Поэтому все то, что я делаю — это ваш выбор. Это наделение полномочиями меня, вашего депутата», — рассказал Вячеслав Володин на видео, опубликованном в telegram-канале «Володин Саратов».

Спикер Госдумы отметил, что избиратели дают депутатам возможность решать проблемы людей. Володин также подчеркнул, парламентариям важно работать на конечный результат.

Ранее депутат от фракции «Справедливая Россия — За правду» Валерий Гартунг заявил, что Госдума РФ не справляется со своими обязанности. По его словам, нижняя палата парламента РФ не может улучшить жизнь граждан. Гартунг подчеркнул, что россиян не устроит простое объяснение причин, по которым они живут плохо — они хотят услышать, как это изменить.