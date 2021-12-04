Гинцбург развеял три популярных мифа о коронавирусе

05 декабря 2021 в 08:57 Размер текста - 17 +

Александр Гинцбург опроверг миф о бесполезности масок Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург развеял три мифа о коронавирусе. По его словам, вакцинация от COVID не влияет на возможность иметь детей в будущем. «Неправда. Всю систему доказательств получили в институте акушерства и гинекологии имени Кулакова. Показано, что в результате вакцинации „Спутником V“ работа генов совершенно не меняется», — сказал Александр Гинцбург в эфире НТВ. По его словам, коронавирус негативно влияет на возможность зачатия у мужчин, после заболевания сперматогенез о резко угнетается на довольно длительный период. Гинцбург развеял заблуждение, что маску бесполезно носить. Она защищает в первую очередь непривитых людей без антител к коронавирусу, сказал он. Если вакцинированные носят маски, то это предотвращает передачу возбудителя от носителя непривитым. Также есть миф, что переболевшим нужно вакцинироваться «Спутником Лайт», а двухкомпонентную вакцину можно не вводить. По словам Гинцбурга, это только отчасти является правдой: «Через шесть месяцев переболевшим надо вакцинироваться „Спутником Лайт“. Далее, если человеку больше 65 лет, с большой вероятностью ему придется привиться и вторым компонентом». Он посоветовал ориентироваться на количество антител после первой вакцинации, можно не прививаться, если показатель титров антител 300 и больше. Ранее иммунолог спрогнозировал новую волну коронавируса в России. К концу января — началу февраля может заметно увеличиться количество заболевших из-за проникновения в РФ нового штамма «Омикрон». Такое предположение сделал гендиректор компании «Клиникал Экселанс Груп», кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург развеял три мифа о коронавирусе. По его словам, вакцинация от COVID не влияет на возможность иметь детей в будущем. «Неправда. Всю систему доказательств получили в институте акушерства и гинекологии имени Кулакова. Показано, что в результате вакцинации „Спутником V“ работа генов совершенно не меняется», — сказал Александр Гинцбург в эфире НТВ. По его словам, коронавирус негативно влияет на возможность зачатия у мужчин, после заболевания сперматогенез о резко угнетается на довольно длительный период. Гинцбург развеял заблуждение, что маску бесполезно носить. Она защищает в первую очередь непривитых людей без антител к коронавирусу, сказал он. Если вакцинированные носят маски, то это предотвращает передачу возбудителя от носителя непривитым. Также есть миф, что переболевшим нужно вакцинироваться «Спутником Лайт», а двухкомпонентную вакцину можно не вводить. По словам Гинцбурга, это только отчасти является правдой: «Через шесть месяцев переболевшим надо вакцинироваться „Спутником Лайт“. Далее, если человеку больше 65 лет, с большой вероятностью ему придется привиться и вторым компонентом». Он посоветовал ориентироваться на количество антител после первой вакцинации, можно не прививаться, если показатель титров антител 300 и больше. Ранее иммунолог спрогнозировал новую волну коронавируса в России. К концу января — началу февраля может заметно увеличиться количество заболевших из-за проникновения в РФ нового штамма «Омикрон». Такое предположение сделал гендиректор компании «Клиникал Экселанс Груп», кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.