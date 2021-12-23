В ДНР сообщили о поставке химического оружия на Украину

Самолеты США поставили химическое оружие на Украину еще в октябре. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
«Оно (химоружие. — прим. ред. URA.RU) в колбах металлических по 45 миллиметров», — доложил Басурин в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, его выгрузили в киевском аэропорту Борисполь.
Басурин отметил, что второй груз химоружия был доставлен на Украину в ноябре. Он добавил, что сейчас все токсические химикаты хранятся на складах в Харьковской области.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова возмутилась предложением главы Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера о поставках оружия на Украину. По ее словам, властям Украины сейчас нужно думать в первую очередь о разрушенной экономике страны и отсутствии общественного согласия.
Самолеты США поставили химическое оружие на Украину еще в октябре. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин. «Оно (химоружие. — прим. ред. URA.RU) в колбах металлических по 45 миллиметров», — доложил Басурин в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, его выгрузили в киевском аэропорту Борисполь. Басурин отметил, что второй груз химоружия был доставлен на Украину в ноябре. Он добавил, что сейчас все токсические химикаты хранятся на складах в Харьковской области. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова возмутилась предложением главы Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера о поставках оружия на Украину. По ее словам, властям Украины сейчас нужно думать в первую очередь о разрушенной экономике страны и отсутствии общественного согласия.