В ДНР сообщили о поставке химического оружия на Украину 24 декабря 2021 в 02:20 Размер текста - 17 + США поставили химоружие еще в октябре Фото: depositphotos.com новость из сюжета Война на Украине Самолеты США поставили химическое оружие на Украину еще в октябре. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин. «Оно (химоружие. — прим. ред. URA.RU) в колбах металлических по 45 миллиметров», — доложил Басурин в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, его выгрузили в киевском аэропорту Борисполь. Басурин отметил, что второй груз химоружия был доставлен на Украину в ноябре. Он добавил, что сейчас все токсические химикаты хранятся на складах в Харьковской области. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова возмутилась предложением главы Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера о поставках оружия на Украину. По ее словам, властям Украины сейчас нужно думать в первую очередь о разрушенной экономике страны и отсутствии общественного согласия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Самолеты США поставили химическое оружие на Украину еще в октябре. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин. «Оно (химоружие. — прим. ред. URA.RU) в колбах металлических по 45 миллиметров», — доложил Басурин в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, его выгрузили в киевском аэропорту Борисполь. Басурин отметил, что второй груз химоружия был доставлен на Украину в ноябре. Он добавил, что сейчас все токсические химикаты хранятся на складах в Харьковской области. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова возмутилась предложением главы Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера о поставках оружия на Украину. По ее словам, властям Украины сейчас нужно думать в первую очередь о разрушенной экономике страны и отсутствии общественного согласия. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} Расскажите о новости друзьям