23 декабря 2021

В ДНР сообщили о поставке химического оружия на Украину

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт depositphotos.com, американский военный самолет, военный самолет сша, истребитель, f-22 raptor
США поставили химоружие еще в октябре Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Самолеты США поставили химическое оружие на Украину еще в октябре. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

«Оно (химоружие. — прим. ред. URA.RU) в колбах металлических по 45 миллиметров», — доложил Басурин в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, его выгрузили в киевском аэропорту Борисполь.

Басурин отметил, что второй груз химоружия был доставлен на Украину в ноябре. Он добавил, что сейчас все токсические химикаты хранятся на складах в Харьковской области.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова возмутилась предложением главы Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера о поставках оружия на Украину. По ее словам, властям Украины сейчас нужно думать в первую очередь о разрушенной экономике страны и отсутствии общественного согласия.

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Самолеты США поставили химическое оружие на Украину еще в октябре. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин. «Оно (химоружие. — прим. ред. URA.RU) в колбах металлических по 45 миллиметров», — доложил Басурин в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, его выгрузили в киевском аэропорту Борисполь. Басурин отметил, что второй груз химоружия был доставлен на Украину в ноябре. Он добавил, что сейчас все токсические химикаты хранятся на складах в Харьковской области. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова возмутилась предложением главы Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера о поставках оружия на Украину. По ее словам, властям Украины сейчас нужно думать в первую очередь о разрушенной экономике страны и отсутствии общественного согласия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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