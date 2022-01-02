02 января 2022

СМИ: ядерные силы России проведут учения в начале года

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тактико-специальное учение
Учения «Гром» пройдут в начале 2022 года Фото:

Стратегические командно-штабные учения (СКШУ) «Гром» пройдут в начале 2022 года. Об этом заявил источник, близкий к Минобороны РФ.

«Учения „Гром“ с участием российской ядерной триады запланированы на начало 2022 года», — пишет ТАСС со ссылкой на собеседника агентства. При этом конкретные даты не называются.

Ранее сообщалось, что Россию и страны Запада отделяет от ядерной войны всего один неверный шаг, заявил бывший командующий ВМС Великобритании, адмирал Алан Уэста. По его мнению, Европа может взять ситуацию под контроль только начав переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Стратегические командно-штабные учения (СКШУ) «Гром» пройдут в начале 2022 года. Об этом заявил источник, близкий к Минобороны РФ. «Учения „Гром“ с участием российской ядерной триады запланированы на начало 2022 года», — пишет ТАСС со ссылкой на собеседника агентства. При этом конкретные даты не называются. Ранее сообщалось, что Россию и страны Запада отделяет от ядерной войны всего один неверный шаг, заявил бывший командующий ВМС Великобритании, адмирал Алан Уэста. По его мнению, Европа может взять ситуацию под контроль только начав переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...