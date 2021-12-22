Лавров назвал произволом блокировку телеканала RT в Германии

22 декабря 2021 в 16:30 Размер текста - 17 +

Россия будет вынуждена ответить на дискриминацию своих СМИ, заявил Сергей Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU Германия имеет непосредственное отношение к произволу, связанному с блокировкой youtube-канала RT DE на территории Европы. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Германия обязательно должна быть при чем, потому что все обязательства, которые требуют обеспечивать свободу доступа к информации, они подписывали. И брали эти обязательства на себя — никакие не ютьюбы, а государства. И государство, на чьей территории творится подобный произвол, несет ответственность за то, чтобы такой произвол прекратить», — сказал Лавров в интервью RT. Глава МИД отметил, что уже несколько лет наблюдается дискриминация в отношении российских СМИ за границей. «Я не исключаю, что мы вынуждены будем отвечать, если эта неприемлемая ситуация будет продолжаться», — заключил Лавров. Ранее YouTube заблокировал новый канал RT в Германии в день его запуска. Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала блокировку RT политическим преследованием. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Германия имеет непосредственное отношение к произволу, связанному с блокировкой youtube-канала RT DE на территории Европы. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Германия обязательно должна быть при чем, потому что все обязательства, которые требуют обеспечивать свободу доступа к информации, они подписывали. И брали эти обязательства на себя — никакие не ютьюбы, а государства. И государство, на чьей территории творится подобный произвол, несет ответственность за то, чтобы такой произвол прекратить», — сказал Лавров в интервью RT. Глава МИД отметил, что уже несколько лет наблюдается дискриминация в отношении российских СМИ за границей. «Я не исключаю, что мы вынуждены будем отвечать, если эта неприемлемая ситуация будет продолжаться», — заключил Лавров. Ранее YouTube заблокировал новый канал RT в Германии в день его запуска. Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала блокировку RT политическим преследованием.