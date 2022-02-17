В Екатеринбург заходят застройщики из Челябинска. Первый их проект — поселок на берегу реки

17 февраля 2022 в 17:32 Размер текста - 17 +

Челябинцы будут строиться на берегу Патрушихи в Академическом районе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На строительном рынке Екатеринбурга появились первые игроки из Челябинска — компании «Флай Плэнинг» и «Икар». Архитектурно-градостроительный совет при мэрии Екатеринбурга, куда входят чиновники и эксперты, согласовал им проект застройки участка вдоль русла реки Патрушихи (ул. Амундсена, Академический район). Это будет поселок «45 квартал» из малоэтажных домов для девяти тысяч человек. Площадь участка застройки составит 285 тысяч квадратных метров. Ожидается, что работы на нем начнутся во втором квартале 2022-го, первую из шести очередей комплекса хотят ввести к концу года. В начале своего выступления директор по развитию «Флай Плэнинг» Алексей Салтыков заявил, что понимает, что в екатеринбургской бизнес-тусовке «есть скептическое отношение к коллегам из Челябинска». И поэтому решил рассказать аналогичный проект на Южном Урале — малоэтажный поселок «Твоя привилегия», — который во «Флай Плэнинг» считают успешным. Салтыков пообещал, что в екатеринбургском поселке будет школа и два детсада (по его словам, за счет городского бюджета, хотя источник в мэрии тут же уточнил корреспонденту, что это неправда) и спорткомплекс. А зеленые насаждения при благоустройстве будут сохранены. «Мы стараемся сохранять [деревья], а не срубать, как делают наши коллеги», — обозначил девелопер. Последующее обсуждение, как отметил президент «Гильдии строителей Урала» Вячеслав Трапезников, было самым доброжелательным в истории градсовета. Основные вопросы к Салтыкову были связаны с парковками (например, начальник комитета мэрии по благоустройству Тамара Благодаткова попросила освободить зоны отдыха от парковок, чтобы люди могли нормально отдыхать) и архитектурными нюансами. Замначальника Главархитектуры Андрей Молоков, который проводил заседание в отсутствие вице-мэра Рустама Галямова, резюмировал все замечания: «Заставленные машинами проезды — не украшение района. Второе. Согласен, что по типу здания больше похоже на офисы. <…> По размеру кварталов. Так же считаю, что они раздутые, и мы будем иметь проблемы и с передвижением, и с их содержанием. Формат надо менять. И что касается зеленой зоны центрального бульвара. Надо сделать его пешеходным. <…> [В целом] приветствую такой тип застройки, но, конечно, надо внимательно его прорабатывать. Все в ваших руках». Фото: проектная документация администрации Екатеринбурга Весной 2021-го проект одобрил мэр Алексей Орлов Фото: проектная документация Фото: проектная документация Фото: проектная документация Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

На строительном рынке Екатеринбурга появились первые игроки из Челябинска — компании «Флай Плэнинг» и «Икар». Архитектурно-градостроительный совет при мэрии Екатеринбурга, куда входят чиновники и эксперты, согласовал им проект застройки участка вдоль русла реки Патрушихи (ул. Амундсена, Академический район). Это будет поселок «45 квартал» из малоэтажных домов для девяти тысяч человек. Площадь участка застройки составит 285 тысяч квадратных метров. Ожидается, что работы на нем начнутся во втором квартале 2022-го, первую из шести очередей комплекса хотят ввести к концу года. В начале своего выступления директор по развитию «Флай Плэнинг» Алексей Салтыков заявил, что понимает, что в екатеринбургской бизнес-тусовке «есть скептическое отношение к коллегам из Челябинска». И поэтому решил рассказать аналогичный проект на Южном Урале — малоэтажный поселок «Твоя привилегия», — который во «Флай Плэнинг» считают успешным. Салтыков пообещал, что в екатеринбургском поселке будет школа и два детсада (по его словам, за счет городского бюджета, хотя источник в мэрии тут же уточнил корреспонденту, что это неправда) и спорткомплекс. А зеленые насаждения при благоустройстве будут сохранены. «Мы стараемся сохранять [деревья], а не срубать, как делают наши коллеги», — обозначил девелопер. Последующее обсуждение, как отметил президент «Гильдии строителей Урала» Вячеслав Трапезников, было самым доброжелательным в истории градсовета. Основные вопросы к Салтыкову были связаны с парковками (например, начальник комитета мэрии по благоустройству Тамара Благодаткова попросила освободить зоны отдыха от парковок, чтобы люди могли нормально отдыхать) и архитектурными нюансами. Замначальника Главархитектуры Андрей Молоков, который проводил заседание в отсутствие вице-мэра Рустама Галямова, резюмировал все замечания: «Заставленные машинами проезды — не украшение района. Второе. Согласен, что по типу здания больше похоже на офисы. <…> По размеру кварталов. Так же считаю, что они раздутые, и мы будем иметь проблемы и с передвижением, и с их содержанием. Формат надо менять. И что касается зеленой зоны центрального бульвара. Надо сделать его пешеходным. <…> [В целом] приветствую такой тип застройки, но, конечно, надо внимательно его прорабатывать. Все в ваших руках».