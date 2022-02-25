Лавров отчитал журналиста CNN. «Вам на Украине манеры испортили?»

25 февраля 2022 в 16:37 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров провел пресс-конференцию, посвященную военной операции РФ на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Военная операция РФ на Украине Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отчитал журналиста американского телеканала CNN, который пытался без очереди задать министру вопрос. В ходе пресс-конференции Лаврова слово было предоставлено китайским журналистам, однако представитель США перебил коллег и начал задавать свой вопрос. «Можете помолчать, я вас очень прошу. Слово предоставили не вам. Если вы находитесь на Украине и вам там манеры испортили, мы здесь не при чем», — передает ТАСС слова Лаврова. Лавров провел пресс-конференцию после переговоров с представителями МИД Донецкой и Луганской народных республик, которая была посвящена военной операции РФ на Украине. В ходе пресс-конференции Лавров отметил, что Россия готова вступить в переговоры с Украиной, после того как ее солдаты сложат оружие. Министр подчеркнул, что Россия проводит военную операцию для того, чтобы граждане Украины могли определять свое будущее самостоятельно, без давления из вне. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отчитал журналиста американского телеканала CNN, который пытался без очереди задать министру вопрос. В ходе пресс-конференции Лаврова слово было предоставлено китайским журналистам, однако представитель США перебил коллег и начал задавать свой вопрос. «Можете помолчать, я вас очень прошу. Слово предоставили не вам. Если вы находитесь на Украине и вам там манеры испортили, мы здесь не при чем», — передает ТАСС слова Лаврова. Лавров провел пресс-конференцию после переговоров с представителями МИД Донецкой и Луганской народных республик, которая была посвящена военной операции РФ на Украине. В ходе пресс-конференции Лавров отметил, что Россия готова вступить в переговоры с Украиной, после того как ее солдаты сложат оружие. Министр подчеркнул, что Россия проводит военную операцию для того, чтобы граждане Украины могли определять свое будущее самостоятельно, без давления из вне.