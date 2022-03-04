«Роскосмос» направит силы на развитие метеорологии

«Роскосмос» сосредоточится на развитии метеогруппировки из-за риска санкций Фото: Пресс-служба Роскосмоса

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

«Роскосмос» из-за санкционной политики Запада планирует уделить больше внимания метеоспутникам. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.

«Госкорпорация „Роскосмос“ в сложившихся условиях уделит дополнительное внимание развитию орбитальной группировки метеорологического назначения в связи с риском возможного отключения России от данных с американских и европейских метеоспутников», — говорится в сообщении пресс-службы. Информацию передает ТАСС.

Вооруженные столкновения на территории Донбасса начались в 2014 году. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, призванной завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках. На данный момент угроза вторжения в республики устранена. Глава государства подчеркивал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины и отвести угрозу от России, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.

В ответ на действия РФ президент США Джо Байден заявил о грядущем «полном разрыве» отношений между США и Россией, если продолжится военная спецоперация РФ на Украине. Он отметил, что санкции могут коснуться космической программы. 3 марта Роскосмос прекратил поставки ракетных двигателей в США. Рогозин отметил, что американцам впредь придется летать в космос «на своих метлах». В этот же день США ввели санкции против трех компаний «Роскосмоса».

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