Кадыров рассказал о родственниках, готовых отправиться на Украину

07 марта 2022 в 02:28 Размер текста - 17 +

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что при необходимости представители его рода готовы отправиться на Украину в качестве «живой силы». По его словам, в Чечне состоялось построение личного состава СОБР «Ахмат», среди которых было более 60 бойцов из рода Кадыровых, «рвущихся на помощь жителям Донбасса». «Днем состоялось построение личного состава одного из легендарных и самых боеспособных подразделений в системе СОБР „Ахмат“. Бойцы, среди которых более 60 человек из рода Кадыровых, в полном боевом снаряжении продемонстрировали готовность выдвинуться на помощь украинскому народу в район проведения спецоперации», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Глава Чечни подчеркнул, что в случае необходимости «направить на Украину еще больше живой силы» могут и другие родственники, помимо собравшихся на построении. «Они буквально рвутся на помощь жителям Донбасса», — заявил он. Ранее Кадыров опубликовал видео в своем telegram-канале, на котором показал «легендарных спецназовцев» полка имени Ахмата Кадырова, которые ждут приказ выдвинуться на Украину. На видео продемонстрированы вооруженные люди и военная техника. 24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. 26 февраля в регион были направлены 12 тысяч силовиков из Чечни. Позже Рамзан Кадыров сообщил, что за время спецоперации погибло двое чеченских силовиков. Глава Чечни отметил, что погибшие сражались за безопасность своей страны, пишет RT.