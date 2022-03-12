На Западе массово вводят цензуру против России

12 марта 2022 в 08:50 Размер текста - 17 +

YouTube, Facebook, Instagram цензурирует контент из России Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Западе действует более 80 ограничений в отношении российских СМИ, политиков и общественных деятелей. Об этом заявили в Роскомнадзоре. «К настоящему времени действует 85 ограничений, связанных с цензурой в отношении российских СМИ, политических, общественных деятелей и организаций, а также отдельных программ со стороны иностранных площадок», — сообщили в ведомстве. Информацию приводит РИА «Новости». Так, на YouTube 36 каналов попали под цензуру Запада. В Facebook выявили 18 инцидентов, а в Instagram — 13. Меньше всего цензурированного контента в Twitter (9), TikTok (7) и Google (2). Ранее YouTube начал блокировку каналов российских СМИ, финансируемых государством. Также платформа удаляет контент о спецоперации РФ на Украине, который «нарушает его политику». Ранее YouTube отключил рекламу на своих сервисах в России. Видеохостинг принял такое решение из-за ситуации на Украине, где Россия начала спецоперацию по денацификации и денационализации. 8 марта видеохостинг заблокировал канал российского журналиста Владимира Соловьева. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

На Западе действует более 80 ограничений в отношении российских СМИ, политиков и общественных деятелей. Об этом заявили в Роскомнадзоре. «К настоящему времени действует 85 ограничений, связанных с цензурой в отношении российских СМИ, политических, общественных деятелей и организаций, а также отдельных программ со стороны иностранных площадок», — сообщили в ведомстве. Информацию приводит РИА «Новости». Так, на YouTube 36 каналов попали под цензуру Запада. В Facebook выявили 18 инцидентов, а в Instagram — 13. Меньше всего цензурированного контента в Twitter (9), TikTok (7) и Google (2). Ранее YouTube начал блокировку каналов российских СМИ, финансируемых государством. Также платформа удаляет контент о спецоперации РФ на Украине, который «нарушает его политику». Ранее YouTube отключил рекламу на своих сервисах в России. Видеохостинг принял такое решение из-за ситуации на Украине, где Россия начала спецоперацию по денацификации и денационализации. 8 марта видеохостинг заблокировал канал российского журналиста Владимира Соловьева.