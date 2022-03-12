На Западе массово вводят цензуру против России

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YouTube, Facebook, Instagram цензурирует контент из России Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На Западе действует более 80 ограничений в отношении российских СМИ, политиков и общественных деятелей. Об этом заявили в Роскомнадзоре.

«К настоящему времени действует 85 ограничений, связанных с цензурой в отношении российских СМИ, политических, общественных деятелей и организаций, а также отдельных программ со стороны иностранных площадок», — сообщили в ведомстве. Информацию приводит РИА «Новости».

Так, на YouTube 36 каналов попали под цензуру Запада. В Facebook выявили 18 инцидентов, а в Instagram — 13. Меньше всего цензурированного контента в Twitter (9), TikTok (7) и Google (2).

Ранее YouTube начал блокировку каналов российских СМИ, финансируемых государством. Также платформа удаляет контент о спецоперации РФ на Украине, который «нарушает его политику». Ранее YouTube отключил рекламу на своих сервисах в России. Видеохостинг принял такое решение из-за ситуации на Украине, где Россия начала спецоперацию по денацификации и денационализации. 8 марта видеохостинг заблокировал канал российского журналиста Владимира Соловьева.

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На Западе действует более 80 ограничений в отношении российских СМИ, политиков и общественных деятелей. Об этом заявили в Роскомнадзоре. «К настоящему времени действует 85 ограничений, связанных с цензурой в отношении российских СМИ, политических, общественных деятелей и организаций, а также отдельных программ со стороны иностранных площадок», — сообщили в ведомстве. Информацию приводит РИА «Новости». Так, на YouTube 36 каналов попали под цензуру Запада. В Facebook выявили 18 инцидентов, а в Instagram — 13. Меньше всего цензурированного контента в Twitter (9), TikTok (7) и Google (2). Ранее YouTube начал блокировку каналов российских СМИ, финансируемых государством. Также платформа удаляет контент о спецоперации РФ на Украине, который «нарушает его политику». Ранее YouTube отключил рекламу на своих сервисах в России. Видеохостинг принял такое решение из-за ситуации на Украине, где Россия начала спецоперацию по денацификации и денационализации. 8 марта видеохостинг заблокировал канал российского журналиста Владимира Соловьева.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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