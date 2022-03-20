ЛНР: Украина готовилась применить химоружие

20 марта 2022 в 16:11 Размер текста - 17 +

В ЛНР нашли доказательство того, что Украина готовилась применить химоружие Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На территории, освобожденной силами Луганской народной республики, обнаружили захоронение химически опасных веществ, что является доказательством планов Украины по применению химического оружия. Такое заявление сделала руководитель Специальной комиссии по фиксации преступлений военно-политического руководства Украины, первый заместитель главы МИД ЛНР Анна Сорока. «Мы нашли, предположительно, захоронение химически опасных веществ возле реки Северский Донец вблизи газовой станции. При ее взрыве детонация (…) привела бы к страшным, катастрофическим последствиям», — цитирует Сороку РИА «Новости». По ее словам, освобождение населенных пунктов открывает доступ к новым подтверждениям военных преступлений Киева, который все восемь лет «презирал нормы международного права». Подобная тактика уже использовалась украинскими националистами в Сумах и поселке Котлярово, где они заминировали хранилища с химикатами. В Минобороны РФ предположили, что это было сделано, чтобы отравить жителей области при входе в город подразделений российской армии. Ранее болгарская журналистка Диляна Гайтанджиева заявляла, что Пентагон ищет новые генетические образцы, преимущественно русских и украинцев, для поставок в одну из военных лабораторий США и проведения экспериментов по разработке биооружия. Минобороны России в ходе специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины, объявленной президентом РФ 24 февраля, обнаружило сеть секретных лабораторий, которые занимались изучением опасных патогенов. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что именно Украина может являться крупнейшим проектом Пентагона по созданию биологических лабораторий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

На территории, освобожденной силами Луганской народной республики, обнаружили захоронение химически опасных веществ, что является доказательством планов Украины по применению химического оружия. Такое заявление сделала руководитель Специальной комиссии по фиксации преступлений военно-политического руководства Украины, первый заместитель главы МИД ЛНР Анна Сорока. «Мы нашли, предположительно, захоронение химически опасных веществ возле реки Северский Донец вблизи газовой станции. При ее взрыве детонация (…) привела бы к страшным, катастрофическим последствиям», — цитирует Сороку РИА «Новости». По ее словам, освобождение населенных пунктов открывает доступ к новым подтверждениям военных преступлений Киева, который все восемь лет «презирал нормы международного права». Подобная тактика уже использовалась украинскими националистами в Сумах и поселке Котлярово, где они заминировали хранилища с химикатами. В Минобороны РФ предположили, что это было сделано, чтобы отравить жителей области при входе в город подразделений российской армии. Ранее болгарская журналистка Диляна Гайтанджиева заявляла, что Пентагон ищет новые генетические образцы, преимущественно русских и украинцев, для поставок в одну из военных лабораторий США и проведения экспериментов по разработке биооружия. Минобороны России в ходе специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины, объявленной президентом РФ 24 февраля, обнаружило сеть секретных лабораторий, которые занимались изучением опасных патогенов. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что именно Украина может являться крупнейшим проектом Пентагона по созданию биологических лабораторий.