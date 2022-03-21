Володин призвал США объявить импичмент Байдену

21 марта 2022 в 17:41 Размер текста - 17 +

Президент США Джо Байден должен быть отстранен от должность за помощь украинским националистам. Такого мнения придерживается председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин. «В 2017 году в США приняли закон, который запрещает финансирование деятельности батальона „Азов“ [признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ]. В марте 2022 года президент США подписал пакет военной помощи Киеву, составившей 800 млн долларов. Это основание для импичмента Байдену — н нарушил закон», — написал он в своем telegram-канале. Он также отметил, что политика Байдена — это «двойные стандарты». И другого решения по данной ситуации нет — в том случае, если США считает себя правовым государством, пояснил Володин. Ранее Володин назвал отличие спецоперации РФ от вторжения США в Ирак. Власти США во всех ситуациях преследуют экономические интересы, пишет Nation News. В отличие от них, российские власти хотят освобождения Украины от нацистов и боевиков, главной целью является обеспечение безопасности, спасение людей, денацификация и демилитаризация Украины, дополняет «Федеральное агентство новостей». Спецоперация вооруженных сил РФ, которая призвана завершить военные действия сил ВСУ против ЛНР и ДНР, против началась 24 февраля. Российские вооруженные силы корректно и осторожно относятся к мирным гражданам. При этом украинские националисты блокируют передвижение беженцев и использует их в качестве живого щита.