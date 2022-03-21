Президент США Джо Байден должен быть отстранен от должность за помощь украинским националистам. Такого мнения придерживается председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин.
«В 2017 году в США приняли закон, который запрещает финансирование деятельности батальона „Азов“ [признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ]. В марте 2022 года президент США подписал пакет военной помощи Киеву, составившей 800 млн долларов. Это основание для импичмента Байдену — н нарушил закон», — написал он в своем telegram-канале.
Он также отметил, что политика Байдена — это «двойные стандарты». И другого решения по данной ситуации нет — в том случае, если США считает себя правовым государством, пояснил Володин.
Ранее Володин назвал отличие спецоперации РФ от вторжения США в Ирак. Власти США во всех ситуациях преследуют экономические интересы, пишет Nation News. В отличие от них, российские власти хотят освобождения Украины от нацистов и боевиков, главной целью является обеспечение безопасности, спасение людей, денацификация и демилитаризация Украины, дополняет «Федеральное агентство новостей».
Президент США Джо Байден должен быть отстранен от должность за помощь украинским националистам. Такого мнения придерживается председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин. «В 2017 году в США приняли закон, который запрещает финансирование деятельности батальона „Азов“ [признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ]. В марте 2022 года президент США подписал пакет военной помощи Киеву, составившей 800 млн долларов. Это основание для импичмента Байдену — н нарушил закон», — написал он в своем telegram-канале. Он также отметил, что политика Байдена — это «двойные стандарты». И другого решения по данной ситуации нет — в том случае, если США считает себя правовым государством, пояснил Володин. Ранее Володин назвал отличие спецоперации РФ от вторжения США в Ирак. Власти США во всех ситуациях преследуют экономические интересы, пишет Nation News. В отличие от них, российские власти хотят освобождения Украины от нацистов и боевиков, главной целью является обеспечение безопасности, спасение людей, денацификация и демилитаризация Украины, дополняет «Федеральное агентство новостей». Спецоперация вооруженных сил РФ, которая призвана завершить военные действия сил ВСУ против ЛНР и ДНР, против началась 24 февраля. Российские вооруженные силы корректно и осторожно относятся к мирным гражданам. При этом украинские националисты блокируют передвижение беженцев и использует их в качестве живого щита.