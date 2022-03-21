Минобороны: националисты в Киеве прикрываются жилыми домами. Видео

21 марта 2022 в 21:05 Размер текста - 17 +

Националисты в районе Виноградарь прикрывались жилыми домами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Под Киевом украинские националисты использовали жилые дома, чтобы укрыться от российских военных. Кроме того, торговый центр служил им в качестве склада оружия, отмечает Минобороны РФ. «В районе Виноградарь украинские националистические подразделения несколько дней прикрывались жилыми домами и вели обстрелы из реактивных систем залпового огня по российским военнослужащим. Торговый центр использовался в качестве базы для хранения реактивных боеприпасов», — говорится в сообщении ведомства в официальном telegram-канале. Отмечается также, что база боеприпасов была уничтожена российскими военными 21 марта, пишет «Федеральное агентство новостей». Минобороны подчеркивает, что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает, отмечает Nation News. Спецоперация российских военных на Украине проводится вынужденно, заявляли ранее российские власти. На праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма президент России Владимир Путин напомнил, что задачей военных является избавление «людей на Донбассе от страданий, от геноцида». «Против них были организованы карательные военные операции, и не одна, их тут же погрузили в блокаду, подвергли систематическим обстрелам из пушек, наносили удары авиацией», — сказал он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Под Киевом украинские националисты использовали жилые дома, чтобы укрыться от российских военных. Кроме того, торговый центр служил им в качестве склада оружия, отмечает Минобороны РФ. «В районе Виноградарь украинские националистические подразделения несколько дней прикрывались жилыми домами и вели обстрелы из реактивных систем залпового огня по российским военнослужащим. Торговый центр использовался в качестве базы для хранения реактивных боеприпасов», — говорится в сообщении ведомства в официальном telegram-канале. Отмечается также, что база боеприпасов была уничтожена российскими военными 21 марта, пишет «Федеральное агентство новостей». Минобороны подчеркивает, что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает, отмечает Nation News. Спецоперация российских военных на Украине проводится вынужденно, заявляли ранее российские власти. На праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма президент России Владимир Путин напомнил, что задачей военных является избавление «людей на Донбассе от страданий, от геноцида». «Против них были организованы карательные военные операции, и не одна, их тут же погрузили в блокаду, подвергли систематическим обстрелам из пушек, наносили удары авиацией», — сказал он.