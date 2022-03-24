Кадыров пообещал, что всех нацистов Украины обезглавят

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Ежегодное послание Президента Российской Федерации федеральному собранию. Москва, кадыров рамзан, портрет
Рамзан Кадыров заявил, что чеченские бойцы наведут мир на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Чеченские спецназовцы обезглавят украинских националистов и сторонников Степана Бандеры. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, бойцы «наведут окончательный мир» на территории Украины.

«Уже совсем скоро, руками чеченских бойцов будет наведен окончательный мир и порядок на всей территории Украины. Они намерены лично обезглавить всех шайтанов укрывающихся за толстыми стенами, или же, что еще более мерзко за мирными гражданами», — написал Кадыров в своем telegram-канале.

Ранее Кадыров заявил, что чеченские спецназовцы способны «измельчить в фарш» националистов после того, как поедят шашлык. При этом он подчеркнул, что силовики ведут бои на Украине с максимальной осторожностью, чтобы предотвратить возможные потери среди гражданских. По словам главы Чечни, они нацелены только на победу. Кадыров уже отправил несколько колонн добровольцев на Украину.

После участившихся случаев обстрела территории ДНР и ЛНР со стороны украинских военных президент России Владимир Путин принял решение провести на территории Украины спецоперацию. Целями ее являются демилитаризация и денацификация страны, но не оккупация, уточнял Владимир Путин. В ходе операции Минобороны России столкнулось с большим количеством фейков, распространяемых украинской стороной о действиях российских ВС. Так, для этих целей в Польшу прибыл самолет с киберспециалистами из США. Есть мнение источников, что задача американских специалистов — это подготовка провокационного контента о «зверствах» российских войск.

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Чеченские спецназовцы обезглавят украинских националистов и сторонников Степана Бандеры. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, бойцы «наведут окончательный мир» на территории Украины. «Уже совсем скоро, руками чеченских бойцов будет наведен окончательный мир и порядок на всей территории Украины. Они намерены лично обезглавить всех шайтанов укрывающихся за толстыми стенами, или же, что еще более мерзко за мирными гражданами», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Ранее Кадыров заявил, что чеченские спецназовцы способны «измельчить в фарш» националистов после того, как поедят шашлык. При этом он подчеркнул, что силовики ведут бои на Украине с максимальной осторожностью, чтобы предотвратить возможные потери среди гражданских. По словам главы Чечни, они нацелены только на победу. Кадыров уже отправил несколько колонн добровольцев на Украину. После участившихся случаев обстрела территории ДНР и ЛНР со стороны украинских военных президент России Владимир Путин принял решение провести на территории Украины спецоперацию. Целями ее являются демилитаризация и денацификация страны, но не оккупация, уточнял Владимир Путин. В ходе операции Минобороны России столкнулось с большим количеством фейков, распространяемых украинской стороной о действиях российских ВС. Так, для этих целей в Польшу прибыл самолет с киберспециалистами из США. Есть мнение источников, что задача американских специалистов — это подготовка провокационного контента о «зверствах» российских войск.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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