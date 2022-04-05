РИАН: Киев планирует новую провокацию с убийствами мирных жителей

06 апреля 2022 в 05:51 Размер текста - 17 +

Украинская диверсионная группа в районе поселка Александровка Херсонской области готовит провокации с гибелью мирных жителей, чтобы обвинить в этом Россию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в российских силовых структурах в Херсоне. «Диверсионная группа, в которой находятся боевики „Пионер“ и „Дед“, настоящие имена: Клименко Евгений и Баранник Ярослав, ранее работавшие на Донбассе, переброшены на николаевское направление», — пишет информационное агентство. Задачами группы, по данным источника, являются артобстрелы, минирование жилых домов и школ, что может привести к большому количеству жертв среди мирного населения. «Боевики, очевидно, занимаются наведением артиллерии на жилые кварталы прифронтовых населенных пунктов, чтобы в дальнейшем обвинить российских военных», — сказал он. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По словам главы государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. С украинской стороны, по жалобам народной милиции ЛНР и ДНР, продолжаются обстрелы мирных жителей республик системами залпового огня «Град», «Ураган», авиаракетами и авиабомбами. Зафиксированы десятки жертв среди гражданского населения. Последней провокацией стал город Буча, где якобы произошло массовое убийство мирных граждан, которое украинские и западные СМИ приписывают российским солдатам. Ситуация в Буче является постановкой ВСУ, заявило Минобороны РФ. Кроме того, в Кремле не исключили, что последующее заявление киевских властей о том, что ситуация там «хуже, чем в Буче и Мариуполе», а также новые видео о братских могилах являются фальсификацией. МИД РФ Сергей Лавров заявил, что подобными провокациями Украина пытается сорвать переговоры с Россией о Донбассе и Крыме. Постпред ООН предполагал появление новых украинских фейков по типу Бучи.