Гознак раскрыл подробности о новой российской купюре

12 апреля 2022 в 06:46 Размер текста - 17 +

Выход новой банкноты в 100 рублей может задержаться, рассказал Госзнак Фото: Алексей Гущин © URA.RU Срок выпуска новой купюры номиналом в 100 рублей может сместиться. Однако планы по выпуску новой банкноты остаются прежними. Об этом заявил глава Гознака Аркадий Трачук. «Пока могу только подтвердить, что планы по выходу банкноты в обращение, которые были анонсированы Банком России, остаются в силе. Единственный момент: возможно некоторое смещение сроков, которое, думаю, не требует специальных пояснений в текущих условиях. Тем не менее, новая банкнота будет представлена, и Гознак со своей стороны делает все, чтобы такое представление состоялось», — передает слова Трачука РИА «Новости». ЦБ России планирует провести широкий комплекс мероприятий по повышению качества, защищенности российских денежных знаков. Так ранее сообщалось, что регулятор анонсировал выпуск новых купюр номиналом 100 рублей в 2022 году. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Срок выпуска новой купюры номиналом в 100 рублей может сместиться. Однако планы по выпуску новой банкноты остаются прежними. Об этом заявил глава Гознака Аркадий Трачук. «Пока могу только подтвердить, что планы по выходу банкноты в обращение, которые были анонсированы Банком России, остаются в силе. Единственный момент: возможно некоторое смещение сроков, которое, думаю, не требует специальных пояснений в текущих условиях. Тем не менее, новая банкнота будет представлена, и Гознак со своей стороны делает все, чтобы такое представление состоялось», — передает слова Трачука РИА «Новости». ЦБ России планирует провести широкий комплекс мероприятий по повышению качества, защищенности российских денежных знаков. Так ранее сообщалось, что регулятор анонсировал выпуск новых купюр номиналом 100 рублей в 2022 году.