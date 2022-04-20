Кремль: Уимблдон пострадает от отстранения российских теннисистов

20 апреля 2022 в 14:56 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков считает, что в случае отстранения российских спортсменов уровень Уимблдона упадет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В случае отстранения российских теннисистов, в том экс-первой ракетки мира Даниила Медведева, от турнира Уимблдон пострадают сами соревнования. Такие решения недопустимы, поскольку делают спортсменов заложниками политических предубеждений и интриг, заявил 20 апреля, отвечая на вопрос URA.RU, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Учитывая, что Россия — крепкая теннисная страна, а наши теннисисты находятся на верхних строчках мирового рейтинга, от этого [их отстранения] пострадают сами соревнования. Недопустимо в очередной раз делать спортсменов заложниками каких-то политических предубеждений, интриг, враждебных действий в отношении России. Здесь можно только сожалеть. Хочется пожелать ребятам, чтобы они делали все, чтобы не терять форму и мировой теннисный класс», — сказал Песков. Иностранное издание Sportico объявило о решении организаторов Уимблдона отстранить российских теннисистов. Турнир стартует 27 июня. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

В случае отстранения российских теннисистов, в том экс-первой ракетки мира Даниила Медведева, от турнира Уимблдон пострадают сами соревнования. Такие решения недопустимы, поскольку делают спортсменов заложниками политических предубеждений и интриг, заявил 20 апреля, отвечая на вопрос URA.RU, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Учитывая, что Россия — крепкая теннисная страна, а наши теннисисты находятся на верхних строчках мирового рейтинга, от этого [их отстранения] пострадают сами соревнования. Недопустимо в очередной раз делать спортсменов заложниками каких-то политических предубеждений, интриг, враждебных действий в отношении России. Здесь можно только сожалеть. Хочется пожелать ребятам, чтобы они делали все, чтобы не терять форму и мировой теннисный класс», — сказал Песков. Иностранное издание Sportico объявило о решении организаторов Уимблдона отстранить российских теннисистов. Турнир стартует 27 июня.