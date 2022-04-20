В ДНР ребенка убило обломком сбитой украинской ракеты 21 апреля 2022 в 00:35 Размер текста - 17 + Один ребенок погиб и еще один пострадал в результате падения обломков сбитой ракеты ВСУ над Шахтерском Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Над городом Шахтерск средства противоракетной обороны Донецкой народной республики (ДНР) перехватили ракету, выпущенную украинскими войсками. Обломки снаряда упали в жилой квартал, повредив множество домов и убив одного ребенка. Средства ПВО ДНР перехватили ракету ВСУ, предположительно ТРК «Точка-У», над Шахтерском, сообщает Штаб территориальной обороны ДНР в своем telegram-канале. «Обломки ракеты упали в микрорайон №7, повреждения получили множество домов, ранены мирные жители: двое взрослых, один ребенок. Один ребенок погиб», — говорится в сообщении. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. С украинской стороны, по жалобам народной милиции ЛНР и ДНР, продолжаются обстрелы мирных жителей Донбасса системами залпового огня «Град», «Ураган» и неизбирательными авиаракетами и авиабомбами, зафиксированы десятки жертв среди гражданского населения. Свидетельства преступлений националистов и сочувствующих им чиновников собирает и публикует общественный проект «Трибунал». Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине. Над городом Шахтерск средства противоракетной обороны Донецкой народной республики (ДНР) перехватили ракету, выпущенную украинскими войсками. Обломки снаряда упали в жилой квартал, повредив множество домов и убив одного ребенка. Средства ПВО ДНР перехватили ракету ВСУ, предположительно ТРК «Точка-У», над Шахтерском, сообщает Штаб территориальной обороны ДНР в своем telegram-канале. «Обломки ракеты упали в микрорайон №7, повреждения получили множество домов, ранены мирные жители: двое взрослых, один ребенок. Один ребенок погиб», — говорится в сообщении. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. С украинской стороны, по жалобам народной милиции ЛНР и ДНР, продолжаются обстрелы мирных жителей Донбасса системами залпового огня «Град», «Ураган» и неизбирательными авиаракетами и авиабомбами, зафиксированы десятки жертв среди гражданского населения. Свидетельства преступлений националистов и сочувствующих им чиновников собирает и публикует общественный проект «Трибунал». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям