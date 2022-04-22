22 апреля 2022

Чехия решила заменить Россию в Совете ООН по правам человека

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Клипарт. Сток Сайт президента России, оон
Чехия подала заявку в СПЧ ООН на место России Фото:
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Чехия хочет заменить Россию в составе Совета ООН по правам человека (СПЧ). Прага уже подала соответствующую заявку. Об этом сообщили в МИДе республики.

«Чешская Республика хочет заменить Россию в Совете, мы только что подали свою кандидатуру. Поддержка прав человека является приоритетом чешского правительства», — говорится в сообщении чешского дипведомства в twitter-аккаунте.

Страны Европы и другие государства начали вводить санкции против РФ из-за спецоперации на Украине, которая началась 24 февраля. Целью ограничений является отмена России, заявлял президент РФ Владимир Путин. Генассамблея ООН приостановила участие России в СПЧ. Резолюцию об исключении РФ поддержали 93 государства. Затем РФ досрочно прекратила свою работу в СПЧ ООН. В Кремле заявляли, что выход России из организации стал возможным из-за давления на стран-участниц и общей русофобии.

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Чехия хочет заменить Россию в составе Совета ООН по правам человека (СПЧ). Прага уже подала соответствующую заявку. Об этом сообщили в МИДе республики. «Чешская Республика хочет заменить Россию в Совете, мы только что подали свою кандидатуру. Поддержка прав человека является приоритетом чешского правительства», — говорится в сообщении чешского дипведомства в twitter-аккаунте. Страны Европы и другие государства начали вводить санкции против РФ из-за спецоперации на Украине, которая началась 24 февраля. Целью ограничений является отмена России, заявлял президент РФ Владимир Путин. Генассамблея ООН приостановила участие России в СПЧ. Резолюцию об исключении РФ поддержали 93 государства. Затем РФ досрочно прекратила свою работу в СПЧ ООН. В Кремле заявляли, что выход России из организации стал возможным из-за давления на стран-участниц и общей русофобии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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