Чехия решила заменить Россию в Совете ООН по правам человека 23 апреля 2022 в 00:44 Размер текста - 17 + Чехия подала заявку в СПЧ ООН на место России Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Чехия хочет заменить Россию в составе Совета ООН по правам человека (СПЧ). Прага уже подала соответствующую заявку. Об этом сообщили в МИДе республики. «Чешская Республика хочет заменить Россию в Совете, мы только что подали свою кандидатуру. Поддержка прав человека является приоритетом чешского правительства», — говорится в сообщении чешского дипведомства в twitter-аккаунте. Страны Европы и другие государства начали вводить санкции против РФ из-за спецоперации на Украине, которая началась 24 февраля. Целью ограничений является отмена России, заявлял президент РФ Владимир Путин. Генассамблея ООН приостановила участие России в СПЧ. Резолюцию об исключении РФ поддержали 93 государства. Затем РФ досрочно прекратила свою работу в СПЧ ООН. В Кремле заявляли, что выход России из организации стал возможным из-за давления на стран-участниц и общей русофобии. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU . Чехия хочет заменить Россию в составе Совета ООН по правам человека (СПЧ). Прага уже подала соответствующую заявку. Об этом сообщили в МИДе республики. «Чешская Республика хочет заменить Россию в Совете, мы только что подали свою кандидатуру. Поддержка прав человека является приоритетом чешского правительства», — говорится в сообщении чешского дипведомства в twitter-аккаунте. Страны Европы и другие государства начали вводить санкции против РФ из-за спецоперации на Украине, которая началась 24 февраля. Целью ограничений является отмена России, заявлял президент РФ Владимир Путин. Генассамблея ООН приостановила участие России в СПЧ. Резолюцию об исключении РФ поддержали 93 государства. Затем РФ досрочно прекратила свою работу в СПЧ ООН. В Кремле заявляли, что выход России из организации стал возможным из-за давления на стран-участниц и общей русофобии. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям