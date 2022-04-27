Приложения Utair и «Аэрофлота» удалили из AppStore

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ПМЭФ-2021, третий день. Санкт-Петербург, аэрофлот
Для тех, кто ранее успел установить приложения, они остаются доступными Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Мобильные приложения авиакомпаний «Аэрофлот» и Utair больше не доступны для скачивания через приложение App Store, следует из данных сервиса. «Аэрофлот» предупредил пользователей о том, что уже установленное приложение продолжает работать.

«Мобильное приложение Аэрофлота, установленное на устройства и гаджеты, использующие операционную систему iOS или Android, продолжает стабильно работать. В то же время просим пассажиров не переустанавливать приложение — из-за отсутствия возможности повторного скачивания в магазине приложений App Store», — заявили в пресс-службе авиакомпании.

Журналист URA.RU убедился в том, что приложения недоступны в App Store, но через Google Play Market (магазин приложений для пользователей операционной системы Android в России) запустить приложение можно. В «Аэрофлоте» добавили, что для тех, кто не успел установить приложение, предусмотрен аналогичный способ взаимодействия с сервисами авиакомпании: через браузер.

В Utair официально ситуацию с удалением приложения из магазина для пользователей техники Apple не комментируют, до представителя пресс-службы дозвониться не удалось, а на сайте авиакомпании сообщений по этому поводу на момент написания новости не было. В авиакомпанию отправлен запрос, ответ на него пока не поступил.

App Store и Google Play и ранее удаляли приложения российских компаний. Так, санкциям подверглись приложения Альфа-Банка и Сбербанка. Это случилось на фоне объявления Россией о начале спецоперации на Украине. Страны Евросоюза, США, Япония и другие государства ввели против РФ жесткие санкции. С российского рынка также ушли некоторые производители одежды и товаров для дома.

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Мобильные приложения авиакомпаний «Аэрофлот» и Utair больше не доступны для скачивания через приложение App Store, следует из данных сервиса. «Аэрофлот» предупредил пользователей о том, что уже установленное приложение продолжает работать. «Мобильное приложение Аэрофлота, установленное на устройства и гаджеты, использующие операционную систему iOS или Android, продолжает стабильно работать. В то же время просим пассажиров не переустанавливать приложение — из-за отсутствия возможности повторного скачивания в магазине приложений App Store», — заявили в пресс-службе авиакомпании. Журналист URA.RU убедился в том, что приложения недоступны в App Store, но через Google Play Market (магазин приложений для пользователей операционной системы Android в России) запустить приложение можно. В «Аэрофлоте» добавили, что для тех, кто не успел установить приложение, предусмотрен аналогичный способ взаимодействия с сервисами авиакомпании: через браузер. В Utair официально ситуацию с удалением приложения из магазина для пользователей техники Apple не комментируют, до представителя пресс-службы дозвониться не удалось, а на сайте авиакомпании сообщений по этому поводу на момент написания новости не было. В авиакомпанию отправлен запрос, ответ на него пока не поступил. App Store и Google Play и ранее удаляли приложения российских компаний. Так, санкциям подверглись приложения Альфа-Банка и Сбербанка. Это случилось на фоне объявления Россией о начале спецоперации на Украине. Страны Евросоюза, США, Япония и другие государства ввели против РФ жесткие санкции. С российского рынка также ушли некоторые производители одежды и товаров для дома.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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