Приложения Utair и «Аэрофлота» удалили из AppStore

27 апреля 2022 в 14:55 Размер текста - 17 +

Для тех, кто ранее успел установить приложения, они остаются доступными Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Мобильные приложения авиакомпаний «Аэрофлот» и Utair больше не доступны для скачивания через приложение App Store, следует из данных сервиса. «Аэрофлот» предупредил пользователей о том, что уже установленное приложение продолжает работать. «Мобильное приложение Аэрофлота, установленное на устройства и гаджеты, использующие операционную систему iOS или Android, продолжает стабильно работать. В то же время просим пассажиров не переустанавливать приложение — из-за отсутствия возможности повторного скачивания в магазине приложений App Store», — заявили в пресс-службе авиакомпании. Журналист URA.RU убедился в том, что приложения недоступны в App Store, но через Google Play Market (магазин приложений для пользователей операционной системы Android в России) запустить приложение можно. В «Аэрофлоте» добавили, что для тех, кто не успел установить приложение, предусмотрен аналогичный способ взаимодействия с сервисами авиакомпании: через браузер. В Utair официально ситуацию с удалением приложения из магазина для пользователей техники Apple не комментируют, до представителя пресс-службы дозвониться не удалось, а на сайте авиакомпании сообщений по этому поводу на момент написания новости не было. В авиакомпанию отправлен запрос, ответ на него пока не поступил. App Store и Google Play и ранее удаляли приложения российских компаний. Так, санкциям подверглись приложения Альфа-Банка и Сбербанка. Это случилось на фоне объявления Россией о начале спецоперации на Украине. Страны Евросоюза, США, Япония и другие государства ввели против РФ жесткие санкции. С российского рынка также ушли некоторые производители одежды и товаров для дома. Фото: коллаж URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на хантыйский telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Мобильные приложения авиакомпаний «Аэрофлот» и Utair больше не доступны для скачивания через приложение App Store, следует из данных сервиса. «Аэрофлот» предупредил пользователей о том, что уже установленное приложение продолжает работать. «Мобильное приложение Аэрофлота, установленное на устройства и гаджеты, использующие операционную систему iOS или Android, продолжает стабильно работать. В то же время просим пассажиров не переустанавливать приложение — из-за отсутствия возможности повторного скачивания в магазине приложений App Store», — заявили в пресс-службе авиакомпании. Журналист URA.RU убедился в том, что приложения недоступны в App Store, но через Google Play Market (магазин приложений для пользователей операционной системы Android в России) запустить приложение можно. В «Аэрофлоте» добавили, что для тех, кто не успел установить приложение, предусмотрен аналогичный способ взаимодействия с сервисами авиакомпании: через браузер. В Utair официально ситуацию с удалением приложения из магазина для пользователей техники Apple не комментируют, до представителя пресс-службы дозвониться не удалось, а на сайте авиакомпании сообщений по этому поводу на момент написания новости не было. В авиакомпанию отправлен запрос, ответ на него пока не поступил. App Store и Google Play и ранее удаляли приложения российских компаний. Так, санкциям подверглись приложения Альфа-Банка и Сбербанка. Это случилось на фоне объявления Россией о начале спецоперации на Украине. Страны Евросоюза, США, Япония и другие государства ввели против РФ жесткие санкции. С российского рынка также ушли некоторые производители одежды и товаров для дома.