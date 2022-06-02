Захарова: Запад ищет оправдания для поставок оружия Киеву

02 июня 2022 в 11:54 Размер текста - 17 +

Страны Запада все время делают оговорки при поставках оружия, заявила Мария Захарова Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Страны Запада постоянно пытаются найти поводы для оправдания поставок оружия Украине. Об этом в эфире телеканала «Соловьев.Live» заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. «Они все время делают оговорки, что поставляют вооружение при таких-то условиях Украине. Они, безусловно, так или иначе держат себя, пытаются или, по крайней мере, делают вид, что держат себя в рамках. Эта часть ими еще не отринута, не отторгнута, они действительно ищут поводы для какого-то объяснения, потому что без объяснения они сами становятся государством, которое совершает агрессию на всех направлениях», — сказала Захарова. США и страны Запада увеличили военную помощь Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Кремле заявили, что поставки западного оружия на Украину угрожают безопасности всей Европы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что Россия готова уничтожать технику и оружие НАТО, поставляемое ВСУ, пишет «Дни.ру». Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Страны Запада постоянно пытаются найти поводы для оправдания поставок оружия Украине. Об этом в эфире телеканала «Соловьев.Live» заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. «Они все время делают оговорки, что поставляют вооружение при таких-то условиях Украине. Они, безусловно, так или иначе держат себя, пытаются или, по крайней мере, делают вид, что держат себя в рамках. Эта часть ими еще не отринута, не отторгнута, они действительно ищут поводы для какого-то объяснения, потому что без объяснения они сами становятся государством, которое совершает агрессию на всех направлениях», — сказала Захарова. США и страны Запада увеличили военную помощь Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Кремле заявили, что поставки западного оружия на Украину угрожают безопасности всей Европы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что Россия готова уничтожать технику и оружие НАТО, поставляемое ВСУ, пишет «Дни.ру».