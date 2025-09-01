Москвичку оштрафовали из-за мультфильма про Дональда Дака

Бабушкинский районный суд Москвы оштрафовал жительницу столицы на 1,5 тысячи рублей за публикацию в соцсети «ВКонтакте» диснеевского мультфильма о Дональде Даке, в котором высмеивается Адольф Гитлер. Об этом говорится в судебных документах.

"Допустила публичное демонстрирование в сети "Интернет" на персональной странице "Вконтакте"... материалов, находящихся в открытом доступе для просмотра неограниченного круга лиц, на которых содержится нацистская символика..." — сказано в документах. Текст передает РИА Новости. Суд обязал москвичку выплатить штраф в размере 1,5 тысячи рублей.

Девушка не присутствовала на судебном заседании. Тем не менее, ее вина была установлена совокупностью доказательств, представленных органами внутренних дел. Помимо эпизода с мультфильмом о Дональде Даке, суд рассмотрел еще восемь административных протоколов за публикацию видеозаписей в соцсети «ВКонтакте», на которых также была замечена нацистская символика. В одном из случаев фигурировал рэпер Паша Техник. По итогам рассмотрения всех эпизодов общая сумма штрафов составила 13,5 тысячи рублей.

