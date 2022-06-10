На Fox News высмеяли любовь Байдена спать на публике

Джо Байден регулярно засыпает на публичных мероприятиях Фото: Patrick Semansky AP/TASS

Ведущий шоу на американском телеканале Fox News Джесси Уоттерс высмеял привычку президента США Джо Байдена засыпать на публичных мероприятиях. Он назвал появление Байдена в юмористическом шоу Джимми Киммела «праздником дремоты».

«Появление Байдена у Киммела — это праздник дремоты. Это было не интервью. Это была жалкая вечеринка. Несмотря на то, что шоу записано в 3 часа дня, похоже, что президент Байден уже давно проснулся. Джо не был остроумным или красноречивым, как его предшественники. Он был скучным, пресным и не мог даже фразу выговорить», — заявил Уоттерс.

Байден регулярно попадает в подобные ситуации на публике. Так, он заснул на 30 секунд на церемонии по запуску атомной подлодки. В ноябре 2021 года Байден уснул на климатическом саммите в Глазго.