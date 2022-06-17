Аналитик объяснил равнодушие «Газпрома» к «Северному потоку»

18 июня 2022 в 04:13 Размер текста - 17 +

Юшков: «Газпром» не будет самостоятельно «чинить» СП-1 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Энергетическая компания не предпринимает никаких мер в связи с остановкой работы «Северного потока», так как вывод агрегата из эксплуатации — результат действий Запада. Так считает ведущий аналитик Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков. Ситуация с остановкой «Северного потока» никак не зависит от «Газпрома», поэтому он не предпринимает мер по ее устранению. Несогласованность санкционной политики Европы и Канады зависит не от РФ, а от Запада — пусть сами с этим разбираются, передал «Прайм» слова Юшкова. Эксперт добавил, что «Газпром» пытается донести до представителей европейских государств, что им необходимо раз и навсегда договориться с Канадой, чтобы вывести подобное оборудование из-под санкций против России, чтобы агрегаты могли чиниться в североамериканской стране и газопровод спокойно работал. В противном случае российский газопровод будет полностью перекрыт. Аналитик уточнил, что самостоятельно решать проблемы «Газпром» не собирается. По его мнению, ситуацию мог бы исправить запуск СП-2, однако этого не случится, так как пока для Европы это политически неприемлемый шаг. Это будет расценено как уступки России, заключил эксперт. Ранее сообщалось, что «Газпром» ограничит поставки газа в Европу по «Северному потоку». Это связано с выявлением технических неисправностей двигателей, а также задержками в работе немецкой компании Siemens, уточняли в пресс-службе корпорации. Жители Германии уверены, что снижение поставок газа в Европу по трубопроводу «Северный поток» произошло из-за «высокой напряженности в отношениях России с западными странами». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Энергетическая компания не предпринимает никаких мер в связи с остановкой работы «Северного потока», так как вывод агрегата из эксплуатации — результат действий Запада. Так считает ведущий аналитик Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков. Ситуация с остановкой «Северного потока» никак не зависит от «Газпрома», поэтому он не предпринимает мер по ее устранению. Несогласованность санкционной политики Европы и Канады зависит не от РФ, а от Запада — пусть сами с этим разбираются, передал «Прайм» слова Юшкова. Эксперт добавил, что «Газпром» пытается донести до представителей европейских государств, что им необходимо раз и навсегда договориться с Канадой, чтобы вывести подобное оборудование из-под санкций против России, чтобы агрегаты могли чиниться в североамериканской стране и газопровод спокойно работал. В противном случае российский газопровод будет полностью перекрыт. Аналитик уточнил, что самостоятельно решать проблемы «Газпром» не собирается. По его мнению, ситуацию мог бы исправить запуск СП-2, однако этого не случится, так как пока для Европы это политически неприемлемый шаг. Это будет расценено как уступки России, заключил эксперт. Ранее сообщалось, что «Газпром» ограничит поставки газа в Европу по «Северному потоку». Это связано с выявлением технических неисправностей двигателей, а также задержками в работе немецкой компании Siemens, уточняли в пресс-службе корпорации. Жители Германии уверены, что снижение поставок газа в Европу по трубопроводу «Северный поток» произошло из-за «высокой напряженности в отношениях России с западными странами».