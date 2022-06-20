Власти США испугались вмешательства России в выборы

Американские чиновники опасаются российских хакеров, заявили в СМИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Власти США опасаются вмешательства российских хакеров на предстоящих осенних выборах, однако угроза кибератаки остается «гипотетической». Об этом в разговоре с телеканалом CNN рассказали действующие и отставные американские чиновники.

По мнению собеседников, российские хакеры могут провести ряд демонстративных кибератак, чтобы усилить недоверие граждан США к избирательной системе. «Если случится что-то небольшое, это породит мании и хаос, и тогда люди будут думать, что все выборы совершенно не защищены», — поделилась с журналистами экс-директор по законодательным вопросам в Совете нацбезопасности Николь Тисдейл, ранее занимавшаяся киберзащитой и контрразведкой в аппарате комитета палаты представителей по внутренней безопасности.

Специалисты описали один из возможных сценариев кибератаки: якобы российские хакеры взламывают систему регистрации избирателей местного округа, позаботившись о том, чтобы их действия были замечены и получили резонанс. После этого российские СМИ, по предположению стратегов, распространят информацию о взломе в социальных сетях и тем самым спровоцируют открытую дискуссию, подрывающую доверие граждан к избирательной системе. При этом каждый из пяти беседующих с телеканалом чиновника отмечал, что подобный сценарий российского вмешательства является лишь догадкой и остается «гипотетическим».

Осенью 2022 года в Соединенных штатах пройдут выборы. На них американцам предстоит избрать палату представителей, часть сената и губернаторов нескольких штатов.

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