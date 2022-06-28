Диетолог назвала продукты, помогающие бороться со стрессом 29 июня 2022 в 08:49 Размер текста - 17 + Одуванчик — один из дикоросов, обладающий полезными веществами Фото: Илья Московец © URA.RU Одуванчики, крапива и щавель — растения, в которых можно найти наибольшее количество витаминов и микроэлементов среди дикоросов. Они улучшают качество крови, состояние нервной системы, улучшают работу кишечника. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог Римма Мойсенко. «В средней полосе России растут одуванчики, крапива и щавель. Из них можно делать смузи, супы, салаты. В этих зеленых композициях можно найти наибольшее количество витаминов и микроэлементов», — заявила Мойсенко в интервью радио Sputnik. Диетолог уточнила, что в пищу годятся только растения, выросшие вне городской черты. Остальные же могут содержать токсичные элементы. Ранее диетолог Поляков рассказал, какую еду нельзя покупать на пляже. Россиянам следует воздержаться от покупки у прибрежных продавцов чурчхелы, пирожков с капустой, яйцом, зеленью и ливером. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU . Одуванчики, крапива и щавель — растения, в которых можно найти наибольшее количество витаминов и микроэлементов среди дикоросов. Они улучшают качество крови, состояние нервной системы, улучшают работу кишечника. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог Римма Мойсенко. «В средней полосе России растут одуванчики, крапива и щавель. Из них можно делать смузи, супы, салаты. В этих зеленых композициях можно найти наибольшее количество витаминов и микроэлементов», — заявила Мойсенко в интервью радио Sputnik. Диетолог уточнила, что в пищу годятся только растения, выросшие вне городской черты. Остальные же могут содержать токсичные элементы. Ранее диетолог Поляков рассказал, какую еду нельзя покупать на пляже. Россиянам следует воздержаться от покупки у прибрежных продавцов чурчхелы, пирожков с капустой, яйцом, зеленью и ливером. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям