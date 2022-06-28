28 июня 2022

Диетолог назвала продукты, помогающие бороться со стрессом

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Клипарт. Магнитогорск, природа, весна, одуванчики
Одуванчик — один из дикоросов, обладающий полезными веществами Фото:

Одуванчики, крапива и щавель — растения, в которых можно найти наибольшее количество витаминов и микроэлементов среди дикоросов. Они улучшают качество крови, состояние нервной системы, улучшают работу кишечника. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог Римма Мойсенко.

«В средней полосе России растут одуванчики, крапива и щавель. Из них можно делать смузи, супы, салаты. В этих зеленых композициях можно найти наибольшее количество витаминов и микроэлементов», — заявила Мойсенко в интервью радио Sputnik.

Диетолог уточнила, что в пищу годятся только растения, выросшие вне городской черты. Остальные же могут содержать токсичные элементы.

Ранее диетолог Поляков рассказал, какую еду нельзя покупать на пляже. Россиянам следует воздержаться от покупки у прибрежных продавцов чурчхелы, пирожков с капустой, яйцом, зеленью и ливером.

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Одуванчики, крапива и щавель — растения, в которых можно найти наибольшее количество витаминов и микроэлементов среди дикоросов. Они улучшают качество крови, состояние нервной системы, улучшают работу кишечника. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог Римма Мойсенко. «В средней полосе России растут одуванчики, крапива и щавель. Из них можно делать смузи, супы, салаты. В этих зеленых композициях можно найти наибольшее количество витаминов и микроэлементов», — заявила Мойсенко в интервью радио Sputnik. Диетолог уточнила, что в пищу годятся только растения, выросшие вне городской черты. Остальные же могут содержать токсичные элементы. Ранее диетолог Поляков рассказал, какую еду нельзя покупать на пляже. Россиянам следует воздержаться от покупки у прибрежных продавцов чурчхелы, пирожков с капустой, яйцом, зеленью и ливером.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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