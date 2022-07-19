Россия и Украина обменялись телами погибших военных

19 июля 2022 в 16:02 Размер текста - 17 +

Обмен телами военных произошел между Васильевкой и Каменским Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Запорожской области прошел обмен телами погибших военных между Россией и Украиной. Об этом рассказал член Главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Обмен тел погибших военных по формуле «45 на 45. Обмен произошел между Васильевкой и Каменским. Режим Зеленского долго не давал согласие на обмен», — сообщил РИА «Новости» Рогов. Ранее URA.RU сообщало, что Запорожье может быть освобождено в начале осени, а Донецкая народная республика (ДНР) — в течение месяца. Такое прогноз дал военный эксперт, заведующий отделом в Институте стран СНГ Владимир Евсеев. Он также допустил, что события «могут ускориться». Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась утром 24 февраля. В качестве ее основной цели президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

В Запорожской области прошел обмен телами погибших военных между Россией и Украиной. Об этом рассказал член Главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Обмен тел погибших военных по формуле «45 на 45. Обмен произошел между Васильевкой и Каменским. Режим Зеленского долго не давал согласие на обмен», — сообщил РИА «Новости» Рогов. Ранее URA.RU сообщало, что Запорожье может быть освобождено в начале осени, а Донецкая народная республика (ДНР) — в течение месяца. Такое прогноз дал военный эксперт, заведующий отделом в Институте стран СНГ Владимир Евсеев. Он также допустил, что события «могут ускориться». Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась утром 24 февраля. В качестве ее основной цели президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик.