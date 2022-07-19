Россия и Украина обменялись телами погибших военных

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Схрон с оружием на окраине Херсона. Украина, Херсонская область, военная полиция
Обмен телами военных произошел между Васильевкой и Каменским Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Запорожской области прошел обмен телами погибших военных между Россией и Украиной. Об этом рассказал член Главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Обмен тел погибших военных по формуле «45 на 45. Обмен произошел между Васильевкой и Каменским. Режим Зеленского долго не давал согласие на обмен», — сообщил РИА «Новости» Рогов.

Ранее URA.RU сообщало, что Запорожье может быть освобождено в начале осени, а Донецкая народная республика (ДНР) — в течение месяца. Такое прогноз дал военный эксперт, заведующий отделом в Институте стран СНГ Владимир Евсеев. Он также допустил, что события «могут ускориться».

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась утром 24 февраля. В качестве ее основной цели президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик.

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В Запорожской области прошел обмен телами погибших военных между Россией и Украиной. Об этом рассказал член Главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Обмен тел погибших военных по формуле «45 на 45. Обмен произошел между Васильевкой и Каменским. Режим Зеленского долго не давал согласие на обмен», — сообщил РИА «Новости» Рогов. Ранее URA.RU сообщало, что Запорожье может быть освобождено в начале осени, а Донецкая народная республика (ДНР) — в течение месяца. Такое прогноз дал военный эксперт, заведующий отделом в Институте стран СНГ Владимир Евсеев. Он также допустил, что события «могут ускориться». Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась утром 24 февраля. В качестве ее основной цели президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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