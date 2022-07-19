Политолог: кадровой зачисткой в СБУ управляют спецслужбы США. «Давно сделали своим филиалом»

20 июля 2022 в 01:53 Размер текста - 17 +

Зачистка кадров в силовых структурах Украины началась кураторами США для реструктуризации Фото: Официальный сайт президента Украины Зачистка кадров в Службе безопасности Украины (СБУ) проводится под руководством американских кураторов. Ее результатом станет проведение секретных операций, которые не будут известны даже президенту республики Владимиру Зеленскому. Такое предположение высказал политолог Марат Баширов. «Американцы фактически давно сделали все эти спецслужбы [Украины] своим филиалом. Теперь они будут их реструктурировать под те задачи, которые их интересуют. Когда создадут компактную службу, которая будет решать конкретные оперативные задачи в интересах тех же американцев, тогда информация оттуда не будет утекать. Вот, что требуется американцам», — рассказал он в беседе с корреспондентом URA.RU. Ранее Зеленский уволил генпрокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова. Позднее президент Украины сменил глав СБУ в Харьковской, Сумской, Полтавской, Закарпатской и Днепропетровской областях. Экс-депутат Верховной Рады Украины Илья Кива заявлял, что западные спецслужбы всех их в скором времени могут ликвидировать. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Зачистка кадров в Службе безопасности Украины (СБУ) проводится под руководством американских кураторов. Ее результатом станет проведение секретных операций, которые не будут известны даже президенту республики Владимиру Зеленскому. Такое предположение высказал политолог Марат Баширов. «Американцы фактически давно сделали все эти спецслужбы [Украины] своим филиалом. Теперь они будут их реструктурировать под те задачи, которые их интересуют. Когда создадут компактную службу, которая будет решать конкретные оперативные задачи в интересах тех же американцев, тогда информация оттуда не будет утекать. Вот, что требуется американцам», — рассказал он в беседе с корреспондентом URA.RU. Ранее Зеленский уволил генпрокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова. Позднее президент Украины сменил глав СБУ в Харьковской, Сумской, Полтавской, Закарпатской и Днепропетровской областях. Экс-депутат Верховной Рады Украины Илья Кива заявлял, что западные спецслужбы всех их в скором времени могут ликвидировать.