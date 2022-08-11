В Минстрое отказались взыскивать часть долгов за ЖКХ у россиян

12 августа 2022 в 03:54 Размер текста - 17 +

Замглавы Минстроя: часть долгов с россиян вернуть невозможно Фото: Владимир Андреев © URA.RU Взыскать с россиян часть долгов в сфере ЖКХ уже невозможно. Об этом сообщил замглавы Минстроя Алексей Ересько. На сегодняшний день размер задолженности в отрасли составляет 1,4 триллиона рублей. «Цифра очень большая. Но, на мой взгляд, опираться на нее не стоит, она не отражает реальную картину. Там большая часть долгов, накопившихся за долгие годы по предприятиям, многие из которых уже не существуют, по объектам недвижимости, которых уже нет. Это долги как жителей перед ресурсоснабжающими организациями, так и предприятий. В полном объеме взыскать их уже невозможно», — констатировал Ересько, передает РИА «Новости». Ранее операционный директор управляющей компании «ПИК-Кофморт» Илья Розанов доложил, что управляющие многоквартирными домами компании подают в суд на должников по ЖКХ примерно через три-шесть месяцев с момента образования задолженности. Он добавил, что С 31 дня просрочки управляющая компания начинает начислять пеню, которая составляет 1/300 ключевой ставки, установленной на день просрочки.

Взыскать с россиян часть долгов в сфере ЖКХ уже невозможно. Об этом сообщил замглавы Минстроя Алексей Ересько. На сегодняшний день размер задолженности в отрасли составляет 1,4 триллиона рублей. «Цифра очень большая. Но, на мой взгляд, опираться на нее не стоит, она не отражает реальную картину. Там большая часть долгов, накопившихся за долгие годы по предприятиям, многие из которых уже не существуют, по объектам недвижимости, которых уже нет. Это долги как жителей перед ресурсоснабжающими организациями, так и предприятий. В полном объеме взыскать их уже невозможно», — констатировал Ересько, передает РИА «Новости». Ранее операционный директор управляющей компании «ПИК-Кофморт» Илья Розанов доложил, что управляющие многоквартирными домами компании подают в суд на должников по ЖКХ примерно через три-шесть месяцев с момента образования задолженности. Он добавил, что С 31 дня просрочки управляющая компания начинает начислять пеню, которая составляет 1/300 ключевой ставки, установленной на день просрочки.