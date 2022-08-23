23 августа 2022

В ООН назвали условие, при котором на ЗАЭС случится катастрофа

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Виды Запорожской АЭС. Энергодар, запорожская аэс
В ООН предупредили, что на ЗАЭС может произойти катастрофа Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Если на Запорожской АЭС продолжатся или усугубятся инциденты, на ее территории случится катастрофа. Об этом предупредила замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло.

«К сожалению, несмотря на многочисленные призывы, вместо деэскалации мы продолжаем практически ежедневно получать сообщения о тревожных происшествиях на станции. Если такие инциденты продолжатся или усугубятся, мы можем столкнуться с катастрофой», — сказала ДиКарло на заседании СБ ООН, передает РИА «Новости».

Ранее ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС в ходе спецоперации России на территории Украины. Если электростанция серьезно пострадает при обстрелах, Европу накроет радиацией, предупреждали в Минобороны РФ.

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Если на Запорожской АЭС продолжатся или усугубятся инциденты, на ее территории случится катастрофа. Об этом предупредила замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло. «К сожалению, несмотря на многочисленные призывы, вместо деэскалации мы продолжаем практически ежедневно получать сообщения о тревожных происшествиях на станции. Если такие инциденты продолжатся или усугубятся, мы можем столкнуться с катастрофой», — сказала ДиКарло на заседании СБ ООН, передает РИА «Новости». Ранее ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС в ходе спецоперации России на территории Украины. Если электростанция серьезно пострадает при обстрелах, Европу накроет радиацией, предупреждали в Минобороны РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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