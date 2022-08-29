Власти Херсона заявили о ловушке, в которую попали Запад и Киев

30 августа 2022 в 07:30 Размер текста - 17 +

Запад подталкивает Зеленского к обстрелам Херсона, считает Кирилл Стремоусов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Чем больше Киев под давлением Запада обстреливает Херсонскую область, тем больше жители региона требуют проведения референдума о вхождении в состав России. Такое мнение высказал заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. «Люди ненавидят [президента Украины Владимира] Зеленского и этот режим. Чем больше стреляют нацисты по Херсонской области, тем больше люди требуют проведения референдума и еще больше становится сторонников того, чтобы область стала субъектом Российской Федерации», — сказал Стремоусов в разговоре с РИА «Новости». По его словам, западные лидеры продолжают подталкивать президента Украины к обстрелам освобожденных российской армией территорий. «Зеленский сегодня загнан в угол, нацисты требуют наступления», — отметил глава администрации. Херсонская область, как и приазовская часть Запорожской, были освобождены Вооруженными силами РФ в ходе специальной операции по демилитаризации Украины. В начале августа вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил о подготовке референдума в Херсоне. Глава администрации региона сообщал о неоднократных обстрелах с украинской стороны. По его словам, так Зеленский пытается угодить Западу, который «требует конкретных действий».

Чем больше Киев под давлением Запада обстреливает Херсонскую область, тем больше жители региона требуют проведения референдума о вхождении в состав России. Такое мнение высказал заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. «Люди ненавидят [президента Украины Владимира] Зеленского и этот режим. Чем больше стреляют нацисты по Херсонской области, тем больше люди требуют проведения референдума и еще больше становится сторонников того, чтобы область стала субъектом Российской Федерации», — сказал Стремоусов в разговоре с РИА «Новости». По его словам, западные лидеры продолжают подталкивать президента Украины к обстрелам освобожденных российской армией территорий. «Зеленский сегодня загнан в угол, нацисты требуют наступления», — отметил глава администрации. Херсонская область, как и приазовская часть Запорожской, были освобождены Вооруженными силами РФ в ходе специальной операции по демилитаризации Украины. В начале августа вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил о подготовке референдума в Херсоне. Глава администрации региона сообщал о неоднократных обстрелах с украинской стороны. По его словам, так Зеленский пытается угодить Западу, который «требует конкретных действий».