29 августа 2022

Власти Херсона заявили о ловушке, в которую попали Запад и Киев

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Обстановка в Мариуполе после освобождения района города от ВСУ. Украина, последствия, украина, мариуполь, война, танк, разрушения, обстрел, разбитая техника, СВО, специальная военная операция
Запад подталкивает Зеленского к обстрелам Херсона, считает Кирилл Стремоусов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Чем больше Киев под давлением Запада обстреливает Херсонскую область, тем больше жители региона требуют проведения референдума о вхождении в состав России. Такое мнение высказал заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Люди ненавидят [президента Украины Владимира] Зеленского и этот режим. Чем больше стреляют нацисты по Херсонской области, тем больше люди требуют проведения референдума и еще больше становится сторонников того, чтобы область стала субъектом Российской Федерации», — сказал Стремоусов в разговоре с РИА «Новости».

По его словам, западные лидеры продолжают подталкивать президента Украины к обстрелам освобожденных российской армией территорий. «Зеленский сегодня загнан в угол, нацисты требуют наступления», — отметил глава администрации.

Херсонская область, как и приазовская часть Запорожской, были освобождены Вооруженными силами РФ в ходе специальной операции по демилитаризации Украины. В начале августа вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил о подготовке референдума в Херсоне. Глава администрации региона сообщал о неоднократных обстрелах с украинской стороны. По его словам, так Зеленский пытается угодить Западу, который «требует конкретных действий».

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Чем больше Киев под давлением Запада обстреливает Херсонскую область, тем больше жители региона требуют проведения референдума о вхождении в состав России. Такое мнение высказал заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. «Люди ненавидят [президента Украины Владимира] Зеленского и этот режим. Чем больше стреляют нацисты по Херсонской области, тем больше люди требуют проведения референдума и еще больше становится сторонников того, чтобы область стала субъектом Российской Федерации», — сказал Стремоусов в разговоре с РИА «Новости». По его словам, западные лидеры продолжают подталкивать президента Украины к обстрелам освобожденных российской армией территорий. «Зеленский сегодня загнан в угол, нацисты требуют наступления», — отметил глава администрации. Херсонская область, как и приазовская часть Запорожской, были освобождены Вооруженными силами РФ в ходе специальной операции по демилитаризации Украины. В начале августа вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил о подготовке референдума в Херсоне. Глава администрации региона сообщал о неоднократных обстрелах с украинской стороны. По его словам, так Зеленский пытается угодить Западу, который «требует конкретных действий».
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