Ростовская область ведет подготовку на случай обострения конфликта с Украиной

В пресс-службе мэрии Ростова анонсировали появление автодорожной спасательной службы

01 сентября 2022 в 18:32 Размер текста - 17 +

В Ростове создали специальную службу для работы в чрезвычайных ситуациях Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Ростове-на-Дону появится автодорожная спасательная служба, которая будет функционировать в мирное время и во время чрезвычайных ситуаций. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города. «Новая автодорожная спасательная служба будет функционировать на дорогах Ростова-на-Дону, как в мирное, так и в случае ЧС. В состав подразделения будут входить сотрудники сил гражданской обороны, спасатели и военные. В мирное время автодорожная спасательная служба займется ликвидацией разного рода ЧС на дорогах. В случае военного времени обязанностями ведомства будет ремонт участков дорог и мостов, расчистка завалов на дорогах, организация проезда, а также контроль за эвакуацией», — сообщили в пресс-службе. Как рассказали в мэрии, новая служба создана из-за близости города к украинской границе. «Напомню, что Ростовская область имеет достаточно протяженную границу с ДНР и ЛНР и является по сути, „передовым“ субъектом России по отношению к освобожденным территориям Украины», — рассказали в мэрии. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее конечная цель — освободить Донбасс. В Минобороны РФ заявили, что приоритет российской армии — не допустить жертв среди мирного населения.

В Ростове-на-Дону появится автодорожная спасательная служба, которая будет функционировать в мирное время и во время чрезвычайных ситуаций. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города. «Новая автодорожная спасательная служба будет функционировать на дорогах Ростова-на-Дону, как в мирное, так и в случае ЧС. В состав подразделения будут входить сотрудники сил гражданской обороны, спасатели и военные. В мирное время автодорожная спасательная служба займется ликвидацией разного рода ЧС на дорогах. В случае военного времени обязанностями ведомства будет ремонт участков дорог и мостов, расчистка завалов на дорогах, организация проезда, а также контроль за эвакуацией», — сообщили в пресс-службе. Как рассказали в мэрии, новая служба создана из-за близости города к украинской границе. «Напомню, что Ростовская область имеет достаточно протяженную границу с ДНР и ЛНР и является по сути, „передовым“ субъектом России по отношению к освобожденным территориям Украины», — рассказали в мэрии. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее конечная цель — освободить Донбасс. В Минобороны РФ заявили, что приоритет российской армии — не допустить жертв среди мирного населения.