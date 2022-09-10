Экс-премьер ЛНР заявил о новой роли Медведева во власти

Экс-премьер ЛНР Баширов заявил о росте влияния Медведева в ходе спецоперации

11 сентября 2022 в 05:21 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев получит политические дивиденды, если действия ВС РФ на Украине окажутся успешными, считает Марат Баширов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Если действия ВС РФ окажутся успешными в ходе спецоперации на Украине, то заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев получит хорошие политические дивиденды. Об этом заявил политолог, экс-глава Совета министров ЛНР Марат Баширов. «На первый план в донбасском кейсе выходит [заместитель председателя Совета безопасности РФ] Дмитрий Медведев. Д. Медведев поручил МО и Правительству ускорить отправку военной техники для СВО. Посмотрим, что он будет дальше говорить про события на Донбассе и в Харьковской области, но если действия российских военных окажутся успешными, то Медведев получит неплохие политические дивиденды», — заявил Баширов в своем telegram-канале. Ранее Медведев провел совещание по ускорению темпов поставок вооружения и военной техники российским военным в Донбасс. Об этом сообщили в секретариате зампреда Совбеза РФ. С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что конечная цель спецоперации — освободить Донбасс.

Если действия ВС РФ окажутся успешными в ходе спецоперации на Украине, то заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев получит хорошие политические дивиденды. Об этом заявил политолог, экс-глава Совета министров ЛНР Марат Баширов. «На первый план в донбасском кейсе выходит [заместитель председателя Совета безопасности РФ] Дмитрий Медведев. Д. Медведев поручил МО и Правительству ускорить отправку военной техники для СВО. Посмотрим, что он будет дальше говорить про события на Донбассе и в Харьковской области, но если действия российских военных окажутся успешными, то Медведев получит неплохие политические дивиденды», — заявил Баширов в своем telegram-канале. Ранее Медведев провел совещание по ускорению темпов поставок вооружения и военной техники российским военным в Донбасс. Об этом сообщили в секретариате зампреда Совбеза РФ. С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что конечная цель спецоперации — освободить Донбасс.