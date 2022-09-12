Патрушев: США помогают Украине обстреливать Запорожскую АЭС

По заявлениям Николая Патрушева, США помогают Украине обстреливать Запорожскую АЭС, предоставляя данные Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

США предоставляют Украине данные о расположении критически важных объектов Запорожской атомной электростанции для обстрелов. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Серьезную угрозу радиационной безопасности представляют обстрелы украинскими националистами критических объектов Запорожской атомной электростанции из тяжелых орудий, поставляемых странами НАТО, целеуказание по которым осуществляется США», — сказал Патрушев. Об этом он сообщил во время совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Сибирском федеральном округе. Также секретарь подчеркнул, что обстрелы чреваты катастрофой, масштаб которой может быть выше, чем ситуация с Чернобылем и Фукусимой.

Ранее в Кремле заявили, что не собираются выводить российские войска с Запорожской АЭС. В свою очередь, власти Запорожья призвали срочно защитить все украинские АЭС от ВСУ. Кроме того, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) начало срочные переговоры по ситуации с Запорожской АЭС.

Украина начала обстреливать Запорожскую АЭС после того, как Россия взяла под контроль большую часть Запорожской области в ходе спецоперации на Украине. Ее основная цель — защита мирного населения от киевского режима.

В связи с этими событиями, ЗАЭС посетила миссия международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). После обследования, агентство начало срочные переговоры по ситуации с Запорожской АЭС. Ранее в Энергодаре раскрыли условия для запуска энергоблоков Запорожской АЭС, пишет «Национальная служба новостей». Кроме того, президент РФ Владимир Путин и глава Франции Эмманюэль Макрон обсудили ситуацию на Запорожской АЭС, сообщает RT.