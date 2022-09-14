Песков заявил о готовности Кремля к отказу Европы от газа из России

14 сентября 2022 в 15:20 Размер текста - 17 +

Европа — это не единственный потребитель природного газа, напомнил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Европа не может претендовать на статус единственного потребителя российского природного газа, и в случае отсутствия спроса его компенсируют поставки в другие страны мира. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 14 сентября в ходе конференц-колла, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU. «Европа — это не единственный потребитель природного газа и не единственный континент, который нуждается в природном газе для обеспечения высоких темпов развития. Есть регионы, которые кстати развиваются гораздо более высокими темпами, и имеют гораздо более амбиционные программы развития. В этих регионах спрос на газ вполне сможет компенсировать отсутствие спроса на европейском направлении», — сказал он. Так Песков оценил высказывание министра экономики Австрии Мартина Кохера, который заявил журналистам, что длительная остановка поставок газа из России в Европу стала бы «непосильной ношей для президента Путина». По словам Кохера, в таком случае России останется только «сжигать» природный газ.

Европа не может претендовать на статус единственного потребителя российского природного газа, и в случае отсутствия спроса его компенсируют поставки в другие страны мира. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 14 сентября в ходе конференц-колла, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU. «Европа — это не единственный потребитель природного газа и не единственный континент, который нуждается в природном газе для обеспечения высоких темпов развития. Есть регионы, которые кстати развиваются гораздо более высокими темпами, и имеют гораздо более амбиционные программы развития. В этих регионах спрос на газ вполне сможет компенсировать отсутствие спроса на европейском направлении», — сказал он. Так Песков оценил высказывание министра экономики Австрии Мартина Кохера, который заявил журналистам, что длительная остановка поставок газа из России в Европу стала бы «непосильной ношей для президента Путина». По словам Кохера, в таком случае России останется только «сжигать» природный газ.