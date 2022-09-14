Песков заявил о готовности Кремля к отказу Европы от газа из России

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, песков дмитрий
Европа — это не единственный потребитель природного газа, напомнил Дмитрий Песков Фото:
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Европа не может претендовать на статус единственного потребителя российского природного газа, и в случае отсутствия спроса его компенсируют поставки в другие страны мира. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 14 сентября в ходе конференц-колла, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU.

«Европа — это не единственный потребитель природного газа и не единственный континент, который нуждается в природном газе для обеспечения высоких темпов развития. Есть регионы, которые кстати развиваются гораздо более высокими темпами, и имеют гораздо более амбиционные программы развития. В этих регионах спрос на газ вполне сможет компенсировать отсутствие спроса на европейском направлении», — сказал он.

Так Песков оценил высказывание министра экономики Австрии Мартина Кохера, который заявил журналистам, что длительная остановка поставок газа из России в Европу стала бы «непосильной ношей для президента Путина». По словам Кохера, в таком случае России останется только «сжигать» природный газ.

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Европа не может претендовать на статус единственного потребителя российского природного газа, и в случае отсутствия спроса его компенсируют поставки в другие страны мира. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 14 сентября в ходе конференц-колла, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU. «Европа — это не единственный потребитель природного газа и не единственный континент, который нуждается в природном газе для обеспечения высоких темпов развития. Есть регионы, которые кстати развиваются гораздо более высокими темпами, и имеют гораздо более амбиционные программы развития. В этих регионах спрос на газ вполне сможет компенсировать отсутствие спроса на европейском направлении», — сказал он. Так Песков оценил высказывание министра экономики Австрии Мартина Кохера, который заявил журналистам, что длительная остановка поставок газа из России в Европу стала бы «непосильной ношей для президента Путина». По словам Кохера, в таком случае России останется только «сжигать» природный газ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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