Еврокомиссия: при желании РФ может возобновить поставки газа в ЕС

Financial Times: после закрытия "Северного потока" РФ может поставлять газ Европе по другим газопроводам

05 сентября 2022 в 17:53 Размер текста - 17 +

Заявления по остановке газопровода «Северный поток» стали самым жестким требованием РФ об отмене санкций Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия специально оставила Европу без газа, чтобы снять с себя санкции, хотя, судя по техническим характеристикам, энергоноситель может поставляться в Европу по другим газопроводам. Такое заявление сделали правительство Германии и Еврокомиссия. «Важно помнить, что существует не один газопровод из России в Европу. Если бы возникла техническая проблема, препятствовавшая поставкам по „Северному потоку-1“, была бы возможность при желании поставлять газ в Европу по другим трубопроводам. Это то, чего мы не наблюдаем» — рассказал представитель Европейской комиссии по энергетике Тим Макфи, слова которого приводит издание Financial Times. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки российского газа в Европу по газопроводу «Северный поток-1» не возобновятся в полном объеме. Это будет происходить до тех пор, пока коллективный Запад не снимет санкции против Москвы из-за спецоперации на Украине, пишет «Федеральное агентство новостей». Отмечается также, что это стало самым жестким требованием Кремля об отмене санкций против России, дополняет Life. Об остановке газопровода «Северный поток», который поставляет российский газ странам Европы, стало известно 31 августа. В «Газпроме» сообщали, что газопровод остановлен на неопределенный срок до устранения неисправностей с турбиной. Одной из причин также названы проблемы с турбиной компании Siemens, которая находилась на ремонте в Канаде и которую Россия не могла получить назад из-за санкций. Ограничения Запад ввел после начала вынужденной российской спецоперации на Украине, которая началась из-за участившихся обстрелов ВСУ и нацбатами граждан Донбасса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия специально оставила Европу без газа, чтобы снять с себя санкции, хотя, судя по техническим характеристикам, энергоноситель может поставляться в Европу по другим газопроводам. Такое заявление сделали правительство Германии и Еврокомиссия. «Важно помнить, что существует не один газопровод из России в Европу. Если бы возникла техническая проблема, препятствовавшая поставкам по „Северному потоку-1“, была бы возможность при желании поставлять газ в Европу по другим трубопроводам. Это то, чего мы не наблюдаем» — рассказал представитель Европейской комиссии по энергетике Тим Макфи, слова которого приводит издание Financial Times. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки российского газа в Европу по газопроводу «Северный поток-1» не возобновятся в полном объеме. Это будет происходить до тех пор, пока коллективный Запад не снимет санкции против Москвы из-за спецоперации на Украине, пишет «Федеральное агентство новостей». Отмечается также, что это стало самым жестким требованием Кремля об отмене санкций против России, дополняет Life. Об остановке газопровода «Северный поток», который поставляет российский газ странам Европы, стало известно 31 августа. В «Газпроме» сообщали, что газопровод остановлен на неопределенный срок до устранения неисправностей с турбиной. Одной из причин также названы проблемы с турбиной компании Siemens, которая находилась на ремонте в Канаде и которую Россия не могла получить назад из-за санкций. Ограничения Запад ввел после начала вынужденной российской спецоперации на Украине, которая началась из-за участившихся обстрелов ВСУ и нацбатами граждан Донбасса.